La tensión entre Rocío Marengo y Karina Antoniali volvió a escalar con fuerza luego de que se conociera una denuncia judicial iniciada por la ex de Eduardo Fort. Todo surgió a partir de declaraciones televisivas que la mediática realizó días atrás y que habrían generado un fuerte malestar en el entorno familiar.

En medio de la polémica, Rocío Marengo salió al aire en el programa Intrusos para defenderse y aclarar que nunca trató de “estafadora” a Karina Antoniali. Sin embargo, lejos de bajar el tono, terminó revelando situaciones privadas que sorprendieron incluso a los panelistas del ciclo.

Visiblemente cansada de los conflictos acumulados durante años, la pareja de Eduardo Fort disparó sin filtros contra Antoniali. “Karina no gastó ni un centavo en sus hijos, hay mujeres que son conch*das y se hacen las pobrecitas”, lanzó con dureza. Además, remarcó que durante mucho tiempo eligió callarse “por respeto a los hijos”.

Pero eso no fue todo. En otro tramo de la entrevista, Marengo deslizó episodios delicados vinculados al comportamiento de la ex mujer de Eduardo Fort. “Muchas situaciones nunca se contaron públicamente”, aseguró antes de mencionar supuestos episodios relacionados con el consumo de alcohol y situaciones familiares conflictivas.

La mediática también sorprendió al asegurar que existiría una fuerte distancia entre Karina Antoniali y sus propios hijos. “Por algo los hijos le quieren mandar carta documento a la madre”, expresó, dejando entrever una interna familiar mucho más profunda de lo que trascendió públicamente hasta ahora.

En esa misma línea, Rocío Marengo lanzó una de las declaraciones más explosivas de la nota al asegurar: “Averigüen cuando salió con el papá de la mejor amiga de la hija más grande de Eduardo, y el hombre estaba casado”. La frase generó un enorme revuelo en redes sociales y volvió a poner el foco sobre la conflictiva relación entre ambas mujeres.

Rocío Marengo se cansó y no se calló nada

Lejos de terminar ahí, la figura televisiva fue todavía más contundente al revelar supuestas infidelidades dentro del círculo íntimo de Eduardo Fort. “Se dice que se acostó con el seguridad y con el mejor amigo de Eduardo”, disparó sin rodeos, alimentando aún más el escándalo mediático.

Por último, Rocío Marengo habló de una situación extremadamente sensible vinculada a los hijos de Eduardo Fort. Según sostuvo, los jóvenes habrían permanecido en silencio sobre distintos temas familiares por miedo a una reacción extrema de su madre. “Tenía amenazados a los chicos con quitarse la vida”, afirmó la mediática, cerrando una entrevista cargada de tensión y acusaciones cruzadas.