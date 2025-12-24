La previa de la Navidad tuvo una carga emocional muy especial para Rocío Marengo, que finalmente pudo dar la noticia que esperaba desde hacía semanas. Después de atravesar días de incertidumbre, controles médicos constantes y una internación que mantuvo en vilo a toda su familia, la mediática confirmó que su hijo recibió el alta y podrá pasar la Nochebuena en su hogar.

La confirmación llegó a través de una imagen tan simple como poderosa. Desde el hospital, Rocío compartió una foto junto a su bebé, todavía en el área de neonatología, una postal cargada de alivio y emoción que rápidamente conmovió a sus seguidores. La imagen no solo reflejó el final de una etapa difícil, sino también el comienzo de una nueva calma.

Junto a esa foto, la conductora eligió pocas palabras, pero directas al corazón. “Mi amorcito, llegó el día. Hoy nos vamos a casa”, escribió, dejando en claro que el momento tan esperado finalmente había llegado. El mensaje funcionó como un cierre simbólico de semanas atravesadas por el miedo y la espera.

El pequeño Isidro nació de manera prematura, una situación que obligó a extremar cuidados y a permanecer internado para garantizar su correcto desarrollo. Desde entonces, Rocío Marengo vivió días marcados por la preocupación, los partes médicos y la necesidad de mantenerse fuerte, incluso cuando la ansiedad ganaba terreno.

Durante ese tiempo, la mediática se mostró agradecida con el equipo de profesionales que acompañó cada paso del proceso. También destacó el rol fundamental de su entorno íntimo, que estuvo presente de forma constante para sostenerla emocionalmente en uno de los momentos más sensibles de su vida.

La posibilidad de volver a casa antes de Navidad representa mucho más que un alta médica. Para Rocío, significa poder vivir la Nochebuena en paz, rodeada de su familia y comenzando a transitar la maternidad desde un lugar más sereno, lejos de las alarmas y los pasillos del hospital.

Esa primera Navidad como mamá llega, entonces, con una carga emocional intensa. Después de semanas críticas, el regreso al hogar marca un antes y un después: el inicio de la rutina soñada junto a su hijo y la certeza de que lo más difícil quedó atrás.

Lejos del brillo mediático, Rocío Marengo eligió compartir este momento desde la emoción genuina. Sin estridencias ni excesos, dejó que una foto y una frase bastaran para contar una historia de angustia, espera y, finalmente, alivio. Una Nochebuena distinta, atravesada por la gratitud y el amor más profundo.