Así fue la mega fiesta donde Rocío Marengo y Eduardo Fort contaron el sexo de su bebé

Punta Carrasco se convirtió en escenario de una celebración que mezcló emoción, glamour y un sueño cumplido. Rocío Marengo y Eduardo Fort convocaron a familiares, amigos y colegas del espectáculo para compartir con ellos un anuncio que esperaban hace tiempo: la confirmación del sexo de su primer hijo juntos. Con música, decoración impactante y mucha expectativa en el aire, la pareja protagonizó un festejo a la altura de la noticia.

El momento clave llegó pasadas las 20.30. Frente a un muro de globos, osos de peluche y la leyenda “Oh, baby”, los futuros papás se abrazaron y comenzaron a bailar mientras sonaba Coldplay. Fue entonces cuando una bomba de humo azul iluminó la noche y reveló lo que todos esperaban: Rocío Marengo y Eduardo Fort serán padres de un varón. El estallido de aplausos, gritos y abrazos convirtió el jardín en un pogo improvisado que reflejó la emoción colectiva.

Entre los invitados no faltaron los gestos simbólicos. Felipe Fort, sobrino del empresario, se mostró con una estrella celeste pegada en el pecho, convencido desde el inicio de que el bebé sería varón. Y no se equivocó: terminó siendo uno de los que celebró con más entusiasmo el resultado de su apuesta.

En redes sociales, Rocío Marengo compartió imágenes del evento y escribió: “¡Sí, esperamos un varón! Lo celebramos rodeados de muchos amigos y familia. Fue un fiestón”. Sus palabras resumieron la felicidad que transmitieron durante toda la velada y dejaron en claro que todavía habrá más postales del festejo.

La pareja también habló ante las cámaras de Secretos Verdaderos (América). Eduardo Fort, conmovido, destacó: “Fue una lucha, pero vamos a estar. Esta fiesta no es solo de revelación de sexo, es para agradecer que se cumplió el sueño de Ro y el mío”. Marengo, por su parte, agregó con humor: “Todavía no hay nombre definido. Edu quiere dos, yo uno, así que si quiere dos, habrá que buscar otro bebé”.

No faltaron tampoco las bromas futboleras. Fort aseguró que su hijo será de Boca, mientras Rocío lo contradijo entre risas: “Si hablas conmigo, es de River. Jorgito Brito, por favor mandame la camiseta firmada”.

Más allá de la anécdota, la modelo se tomó un momento para reflexionar sobre lo vivido: “Nos costó mucho, fue muy deseado y buscado. Es emocionante porque se me vienen a la cabeza recuerdos de todo lo que atravesamos. La familia se ensambló de una manera hermosa y este bebé viene a traer alegría y unión”.

El nacimiento del niño está previsto para enero y, aunque todavía no definieron padrinos, Rocío Marengo y Eduardo Fort ya disfrutan de este presente cargado de ilusión. La fiesta fue solo el inicio de una cuenta regresiva que los encuentra rodeados de afecto y con la certeza de que el camino valió la pena.