Guillermo Coppola rechazó una fortuna por su balcón para ver al Papa León XIV: cuánto le ofrecieron

Guillermo Coppola piensa reunir a su familia en el departamento de Palermo desde el que espera ver al Papa León XIV. El exrepresentante de Diego Maradona contó en TN que la ubicación de su casa atrajo a varios medios interesados en alquilarle el balcón y que uno de ellos llegó a ofrecerle una suma en dólares.

Desde su casa, ante las cámaras de ¿La ves?, el empresario habló de los años que lleva en el departamento y de a quiénes quiere tener cerca ese día: “Hace 41 años que vivo acá. Lo voy a ver acá con mi familia, mis hijas y si algún amigo quiere venir está invitado”.

Desde el balcón se ve el escenario donde está previsto que el pontífice se dirija a los fieles el lunes 9 de noviembre. Coppola contó que había recibido propuestas de medios argentinos y explicó por qué no quería elegir entre ellos: “Me han ofrecido alquilarlo, muchos medios importantes de los nuestros pero si se lo doy a uno quedo mal con el otro”.

Para ese lunes, Guillermo Coppola tiene pensado recibir a sus invitados con un plan de entrecasa: “Estamos con esa expectativa y alegría de recibir al Papa después de 40 años. Una picadita, vermucito, tranquilo, reunión familiar. Nos emociona a toda la familia y a todos. Yo voy a vivir muchos años pero uno no sabe cuándo se va a dar una situación similiar”.

Cuando la charla pasó a las propuestas del exterior, Guillermo Coppola recordó quién se acercó primero: “Vinieron medios internacionales. Primero vino el de Dubai y me hizo una oferta, algún verde ahí, nada para tirar manteca al techo”. Lucas Morando le preguntó: “¿Más de 8 mil dólares?”. El empresario confirmó que la oferta superaba esa cifra, sin precisar el monto exacto: “Sí, sí. Pero se encontró con ¡el representante! Y le dije ‘Por esa plata nos vamos a comer acá a la vuelta, la pasamos bárbaro y tomamos un vinito’”.

La cifra no le hizo cambiar de planes. Al explicar por qué prefirió reservar el lugar para sus invitados, fue terminante: “Decidí no alquilarlo porque digo: su Santidad, haces negocio con un balcón donde puede disfrutar la familia y amigos. Rechacé la oferta de plano, no viene nadie”.

La exhibición de Franco Colapinto ya le había dado la oportunidad de alquilar el balcón. En esa ocasión, recordó, sí llegó a un acuerdo: “Cuando fue lo de Colapinto ahí sí hice un arreglo y saqué un dinero importante”. Para el lunes, en ese mismo lugar, tiene previsto servir la picada y el vermú mientras espera al Papa León XIV con los suyos.