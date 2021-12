Rodrigo de la Serna se separó de Ludmila Romero

La noticia sigue resonando en todos los medios, después de que Andrea Taboada diera la primicia en LAM. “Pusieron punto final a su relación”. La panelista aseguró que el actor se separó de su mujer y madre de dos de sus tres hijos, Olivia y Estanislao.

"Tengo una separación enigmática que no salió en ningún lado y que roza lo internacional". Ellos estaban muy enamorados pero parece ser que desde hace un tiempo ya no están más juntos. Lo tengo confirmado", comenzó diciendo la angelita.

"¿Es Leonardo Sbaraglia?", preguntó primero Ángel De Brito. Cuando recibió respuesta negativa y probó suerte con Ricardo Darín, Taboada le pidió que "no metamos gente en el medio que no tiene nada que ver porque después me reclaman a mi". De Brito respondió con una sonrisa cómplice, y aceptó el pedido.

Hasta que ya no se pudo contener más la noticia y lanzó:

El que está separado de su mujer después de un buen tiempo de relación, una lástima porque parecían una pareja consolidada y que tenía mucho futuro, además de que tienen dos hijos hermosos, es Rodrigo De La Serna, famosísimo en casi todo el planeta por su participación en La Casa de Papel, que justo ahora está presentando su última temporada, sorprendió Taboada.

"La mujer es una periodista rosarina que es más joven que él y se llama Ludmila Romero. Ella tiene un perfil bajísimo y en todo este tiempo que estuvieron juntos jamás se la vio en eventos ni se la escuchó dando notas. Nada", agregó la periodista. Cuando Yanina Latorre le preguntó los motivos de la ruptura, Taboada fue terminante: "Se les termino el amor".

Durante muchos años, Rodrigo de la Serna fue marido de la actriz Erica Rivas. La ruptura del matrimonio también generó conmoción en el público, ya que se trata de dos actores muy respetados y queridos por el público. Tienen una nena, Miranda.