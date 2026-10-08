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RECITAL

Rodrigo Tapari llega a Bariloche con un show que promete una noche de fiesta y nostalgia

El cantante de cumbia Rodrigo Tapari regresará a Bariloche el próximo viernes 16 de octubre para presentar un espectáculo en el que recorrerá los grandes éxitos de su carrera solista y las canciones que marcaron su etapa en el grupo Ráfaga. 

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Por Laura Arakelian

Periodista
Jueves, 08 de octubre de 2026 a las 13:16
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Considerado una de las voces más populares de la música tropical argentina, RodrigoTapari llegará a la ciudad de San Carlos de Bariloche con una propuesta que combina clásicos de su repertorio con nuevas canciones de su etapa solista. Los organizadores anticipan una noche de música, emoción y baile, con un repaso por los temas que lo consolidaron primero en Ráfaga y luego como artista independiente. 

Cuándo y dónde será el espectáculo

La presentación tendrá lugar el viernes 16 de octubre en PAPAGOONIA, ubicado en avenida San Martín 435 de Bariloche, y está programada para las 23 horas. La apertura de puertas será a las 22 y el evento está destinado exclusivamente a mayores de 18 años. 

Entradas a la venta

Las entradas ya se encuentran disponibles con valores desde los 40.000 pesos. La venta online se realiza a través de la plataforma La Ticketera.

Una nueva cita para los amantes de la música tropical

La visita de Rodrigo Tapari se suma a la agenda de espectáculos prevista para octubre en Bariloche y promete reunir a seguidores de toda la región andina en una noche marcada por la cumbia romántica y los clásicos que acompañaron distintas generaciones.

 

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