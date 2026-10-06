Bariloche a la Carta (BALC) ya está en marcha y hasta el 12 de octubre propone una experiencia que combina gastronomía, turismo y producción regional. El gran punto de encuentro llegará desde este viernes, cuando la Feria Gastronómica abra sus puertas en el Centro Cívico y reúna a productores, restaurantes, chocolaterías, cervecerías y bodegas.

Porque hay viajes que comienzan con una imagen y quedan en la memoria por un sabor. El lago, las montañas, una mesa compartida o el aroma de una cocina pueden convertirse en parte de una misma experiencia. Y durante estos días, Bariloche invita a recorrerla también desde sus platos. Uno de los grandes atractivos es el Circuito Gastronómico, que reúne a más de 90 establecimientos, entre restaurantes, hoteles, cervecerías, cafés y cocinas de autor.

Cada uno preparó menús especiales para el evento, con valores promocionales. Además, quienes descarguen gratuitamente la Tarjeta de Beneficios BALC acceden a un 20% de descuento adicional, junto con las promociones bancarias disponibles.

La propuesta permite descubrir tanto los sabores clásicos de Bariloche como nuevas cocinas que buscan renovar la escena gastronómica local. Un almuerzo después de una excursión, una pausa dulce o una cena pueden convertirse así en otra manera de conocer la ciudad.

Cocineros que se encuentran y platos que no se repiten

BALC también apuesta por los Pop Ups, encuentros en los que cocineros locales reciben a invitados de distintas provincias argentinas y de Chile para crear juntos menús especiales.

El resultado es una combinación de productos, técnicas y experiencias que difícilmente pueda repetirse fuera de estas jornadas. Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro, destacó el crecimiento del encuentro y señaló que BALC logró reunir “el trabajo de los productores rionegrinos, el talento de nuestros cocineros y todas las virtudes de la industria turística”.

El Centro Cívico se convierte en una gran mesa

Desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre, la Feria BALC concentrará buena parte de la actividad en el Centro Cívico. Habrá degustaciones, clases de cocina, música y propuestas para los más chicos, además de la posibilidad de comprar productos y conocer directamente a quienes están detrás de cada elaboración.

Este año, Córdoba será la primera provincia invitada de BALC y tendrá un pabellón propio con la participación de productores y cocineros. La iniciativa se enmarca en el concepto “Argentina se encuentra en Bariloche”, una propuesta que busca reunir en la Patagonia las distintas identidades gastronómicas del país.

De esta manera, Bariloche vuelve a demostrar que sus atractivos no terminan en el lago, la nieve o las montañas. Durante esta semana, también hay otra forma de recorrer la ciudad: sentarse a una mesa, probar un plato y descubrir la historia que existe detrás de cada sabor.

La programación, los menús del Circuito Gastronómico y las entradas para la Feria pueden consultarse en barilochealacarta.com.