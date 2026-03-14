Rolando Barbano sorprendió al referirse públicamente a la posibilidad de casarse con Marina Calabró, una relación que desde hace tiempo despierta interés en el mundo del espectáculo. Durante una entrevista en el streaming Ya fue todo (Jotax), el periodista especializado en policiales habló de su vínculo con la periodista y dejó en claro cómo vive el presente de la pareja.

En la charla, Rolando Barbano explicó que con Marina Calabró suelen bromear sobre la idea de pasar por el altar, aunque por ahora se trata más de un deseo imaginado que de un plan concreto. “Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos”, reconoció el comunicador, que se mostró muy sincero sobre el momento que atraviesan.

El periodista también aclaró que la situación familiar de ambos influye en esa decisión. “Pero bueno, en este momento, Marina Calabró tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así”, explicó Rolando Barbano, marcando que el equilibrio actual funciona para los dos.

Sin embargo, el conductor dejó en claro que sus sentimientos por Marina Calabró son muy fuertes y que no descarta completamente la posibilidad de volver a casarse. “Ahora, por lo que sentimos, sí, yo me recasaría con Marina Calabró”, afirmó, dejando abierta la puerta a que el futuro pueda sorprenderlos.

A la hora de imaginar cómo sería una eventual propuesta, Rolando Barbano reveló detalles muy personales sobre su estilo y su forma de vivir la intimidad. “Yo le haría una propuesta hot, ¿sí? Con fueguitos”, expresó entre risas, aunque inmediatamente aclaró que sería algo completamente privado.

En ese sentido, el periodista fue contundente al marcar la diferencia con otras parejas mediáticas que comparten todo en redes sociales. “Seguro sería discreta y nunca haría una cosa como: ‘Che, filmame’ y publicarlo. No, de ninguna manera. No está en mi forma de ser”, sostuvo Rolando Barbano, dejando en claro su postura.

Mientras tanto, la familia de Marina Calabró vivió días de alivio tras la recuperación de Aída Elena Picardi, conocida popularmente como Coca Calabró. La madre de la periodista había sido internada durante más de dos semanas tras sufrir una pericarditis, una inflamación en la membrana que recubre el corazón.

Finalmente, Marina Calabró llevó tranquilidad al confirmar la buena noticia sobre su mamá. “Ya está en su casa. Estamos felices con el alta”, contó la periodista, en medio de un momento de calma que coincide con la estabilidad que atraviesa su relación con Rolando Barbano.