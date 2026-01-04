La última vez que el nombre de Romina Gaetani había estado en los titulares fue por un hecho grave. La actriz denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género, tras un episodio que derivó en su internación y en la intervención de la Justicia. El caso quedó caratulado como lesiones leves en un contexto de violencia doméstica y se dispusieron medidas de protección mientras avanza la investigación.

Su abogado, Ignacio Trimarco, había llevado tranquilidad sobre su salud al explicar: “Ella está bien, fue atendida el domingo por los médicos pero ya está estable, está de alta y en su casa”. Con ese panorama de fondo, su reaparición pública era muy esperada, sobre todo por saber cómo se encontraba y qué diría sobre lo sucedido.

Sin embargo, cuando Romina Gaetani volvió a las redes lo hizo por un motivo completamente diferente. Lejos de referirse a la causa, eligió anunciar un proyecto laboral que la entusiasma: su regreso a los escenarios. Desde su cuenta de Instagram, compartió que será parte del show de La Bomba de Tiempo en el Centro Cultural Konex. La producción lo anunció así: “Primer lunes Bomba del año con invitada de lujo. @rominagaetani se sube al escenario para compartir nuestro ritual de ritmo, encuentro y baile”.

Luego, la actriz sumó su propio relato y dejó ver la emoción que le generó la propuesta: “Hace un par de semanas me llama María Bergamaschi y me tira: ‘¿Queres venir a cantar con la bomba?’. Salté de alegría”. En el posteo, también repasó cómo se fue tejiendo ese vínculo artístico y recordó encuentros previos con colegas y músicos que la acompañaron en distintas etapas.

La invitación tomó forma con un pedido concreto: “María me dice: ‘Pasá cuatro temas que se eligen dos’. Vos que me venís hace tiempo escuchando, ¿cuál crees que eligieron?”, escribió Romina Gaetani, dejando abierta la intriga para sus seguidores.

Lo que más llamó la atención fue el tono del mensaje: positivo, enfocado en el trabajo y sin ninguna referencia directa a la denuncia ni al difícil momento personal que atravesó. Su reaparición, entonces, sorprendió por partida doble: volvió, pero lo hizo mirando hacia adelante, con un proyecto artístico en marcha y sin dar más detalles sobre la causa.