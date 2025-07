Andy Kusnetzoff criticó a Mario Pergolini en su vuelta a la TV: “Dijo que la tele estaba muerta, pero…”

Ante el revuelo que generó la vuelta de Mario Pergolini a la televisión, ahora que se realizaron los primeros programas, comenzaron las críticas. Quien se sumó a la larga lista de nombres fue Andy Kusnetzoff, quien supo trabajar con él, por lo que analizó estas primeras ediciones y sorprendió con la crítica a él, pero sobre todo a quienes lo cuestionan.

En LAM fueron a buscar la palabra de Andy Kusnetzoff, quien supo ser su compañero en CQC, donde él hacía de movilero. Ante estas primeras ediciones, comentó que no pudo verlo en directo, pero algo le llegó del contenido: “No me pude sentar a verlo, sí vi algunos recortes. A mí me pone contento”.

Fue así como explicó qué es lo que le pareció bueno de que Mario Pergolini vuelva a la televisión: "Me parece que, para la industria, nos tenemos que apoyar y debemos estar contentos. La tele no es igual que hace 15 años. Entonces para mí está buenísimo que esté Mario, que aparezca más plata, más presupuesto, más torta para repartir”.

En lo que respecta a la tecnología que aplica, opinó: “A Mario siempre le gustó la tecnología. Me parece que todo es una buena vuelta de tuerca. Y que tenga ganas de volver a la tele a los 61 años sabiendo que está hecho, yo lo celebro”. Sin embargo, lanzó una crítica por la postura que él siempre tuvo desde que abandonó la TV, pero aún así lo bancó: “Está bien, él dijo que la tele estaba muerta. Le podemos reprochar eso, pero después apoyemos”.

En cuanto al forma y la comparación con otros ciclos, Andy Kusnetzoff no quiso armar polémica: “Es un late night. El de Seba Wainraich se parece al de Letterman, que se parece a Jimmy Fallon, que se parece a Jay Leno, que se parece a Pettinato. Es un género. Y después cada uno le da la vuelta que sea”.

Y cerró con un fuerte apoyo para alejar las críticas: “No estoy en modo crítico, pero celebro que fue Francella, que fue Furriel, que fue Cazzu. Son invitados primera línea y yo lo celebro, porque el último programa que hice era de invitados. Está bueno que esté en la tele. Si no, uno se va aislando. Y te lo digo con sinceridad, porque podría decirte otra cosa”.