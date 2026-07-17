Tomás Dente anunció que llevará a Fernando Dente ante la Justicia después de considerar que su hermano dejó abierta en LAM una versión que lo vinculaba con un supuesto abuso sexual. El periodista reaccionó con furia, negó categóricamente haber cometido ese hecho y sostuvo que la respuesta del actor pone en riesgo el nombre que construyó durante décadas.

La determinación judicial fue expresada sin rodeos durante su intervención en el programa de América TV: “Lo voy a demandar. Esto tiene un límite. El protagonista del rumor soy yo y lo voy a demandar”. Su enojo surgió porque, al ser consultado sobre la versión, Fernando se limitó a remarcar el vínculo familiar. “Al decir solo ‘es mi hermano’ deja la puerta abierta”, interpretó el conductor de NET TV.

Frente a la gravedad de lo insinuado, Tomás Dente concentró parte de su descargo en rechazar cualquier conducta abusiva: “Jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?”. Lejos de bajar el tono, agregó: “No me voy a bancar que un maleducado, irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué”.

El periodista también explicó por qué había decidido mencionar públicamente esa versión semanas atrás. “Lo traje al aire porque estaba cansado de escuchar que él lo estaba esparciendo. Pero después sale al aire con esa cara de mosquita muerta que pone siempre”, lanzó. Incluso afirmó que habría “un heraldo que se encarga de esparcir este tipo de rumores”, aunque no identificó públicamente a esa persona durante su exposición.

Otro punto central de su defensa fue el impacto que una acusación de semejante magnitud podría provocar sobre su carrera. “Vengo laburando honestamente hace 25 años, construyendo un nombre, para que venga un mocoso irreverente a destruirme en un día”, reclamó. Después contrapuso sus personalidades con otra frase contundente: “Yo pongo el corazón arriba de la mesa. No busco que me quieran todos. Soy sincero. Este busca el beneplácito de todos porque es un falluto”.

La pelea trascendió el episodio televisivo y dejó al descubierto reproches que se remontan a la infancia. “De chiquito me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que nos miraba desde arriba”, aseguró sobre Fernando Dente. A continuación, describió lo que considera una conducta recurrente: “Se adosa y se acopla a una persona cuando puede sacarle rédito. Y después, una vez que te chupa la sangre, te expele”. También recordó que una tía lo habría ayudado económicamente cuando “era nadie”.

El pasaje más doloroso apareció cuando habló de su madre fallecida y cuestionó las demostraciones públicas de afecto del actor. “Rogaba mi mamá que lo viniera a ver y ahora se la tatúa y sube historias. ‘Adita, te extraño, mamita de mi corazón’. No estuvo, pregúntenle a mis tías”, disparó. La demanda anunciada convierte ahora una relación familiar quebrada en un conflicto judicial, con una acusación de extrema gravedad como punto de ruptura definitivo.