Los Cafres celebran 30 años de reggae con un show imperdible en Neuquén

La reconocida banda de reggae Los Cafres llegará a Neuquén en el marco de la gira por sus 30 años de trayectoria, con un show que se realizará el 1° de noviembre a las 21 horas en Mood Live. El grupo liderado por Guillermo Bonetto presentará un recorrido por sus grandes éxitos y nuevas canciones, entre ellas su más reciente single “Las Preguntas”, un tema que, según su vocalista, “apunta a la curiosidad como motor de vida”.

Formada en 1987, la banda cuenta con 14 discos editados, varios de ellos galardonados con Disco de Oro, y ha recibido múltiples nominaciones a premios nacionales e internacionales, entre ellos los Grammy Latinos. “Esta canción mantiene vigente y renueva esa premisa de la magia y la potencia de lo simple, aplicada con maestría, es arrolladora y este relajado mantra lo demuestra”, expresó Bonetto sobre el lanzamiento.

Como parte de las celebraciones por sus tres décadas, Los Cafres también lanzaron una reedición doble de su primer álbum “Frecuencia Cafre”, uno de los discos más emblemáticos del reggae latinoamericano. Antes de su show despedida el 12 de diciembre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, la agrupación se presentará en la capital neuquina para compartir su energía y clásicos con el público local.

Las entradas generales para el espectáculo ya se encuentran a la venta en el sitio oficial de Mood Live, con un valor de $60.000.