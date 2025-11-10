Ni un paso de Wanda Nara pasa desapercibido y, como suele ocurrir, las críticas no tardaron en llegar. Esta vez, la conductora de MasterChef Celebrity volvió a ser tendencia tras su aparición en el Movistar Arena, donde fue invitada al show de Martín Cirio. Su presencia generó sorpresa no solo por la confesión que hizo en el escenario, sino por el detalle que encendió la polémica: asistió con sus hijas y presenció un momento incómodo con insultos dirigidos a Mauro Icardi.

En plena función, Martín Cirio le pidió un consejo sobre cómo perdonar a un ex, y Wanda no esquivó la pregunta. “No sé, para mí no se perdona. Y hay que mejorar cada vez para que te vea y se quiera matar. Hoy me escribió un ex, cercano”, lanzó ante un auditorio que reaccionó entre risas y murmullos.

El intercambio siguió con la misma ironía. Cuando el streamer quiso saber qué había hecho con ese mensaje, ella contestó con picardía: “Me escribió y se ve que no lo tenía bien bloqueado del todo, lo bloquée”. Y frente a la pregunta de si era vengativa, cerró con seguridad: “Solo con la presencia basta a veces”.

Sin embargo, la atención no se centró solo en sus frases. Se debe a que el espectáculo no estaba pensado para menores de edad, pero ella insistió en llevar a sus hijas igualmente. Y como si eso no bastara para generar controversia, durante el show hubo una secuencia de chistes e insultos hacia Mauro Icardi, el padre de las niñas, que el público repitió a coro mientras ellas se encontraban a pocos metros del escenario. La escena se viralizó enseguida y desató una fuerte ola de críticas.

En redes sociales, los cuestionamientos fueron inmediatos. Muchos usuarios la tildaron de irresponsable, mientras otros defendieron su presencia argumentando que solo participó en su número musical. El debate creció minuto a minuto, con mensajes cruzados que revivieron viejos conflictos entre Wanda y su exmarido.

Lejos de quedarse callada, la empresaria decidió responder con un mensaje directo y sin filtros. Desde su cuenta en X escribió: “Nadie me va a enseñar a ser mamá, si hay algo que soy es muy buena cuidando, haciéndome cargo y educando. Mis hijas solo vieron mi canción y estuvieron con amiguitas de su edad en mi camarín donde no se escucha ni se ve nada”, aclaró.

Y remató con una frase que dejó en claro su hartazgo: “A los que quieren instalar mentiras como siempre trabajen de algo más digno que pedir dinero a un papá que hace 13 meses no se hace cargo de sus obligaciones para ensuciar a una mamá que sí se ocupa de todo”.

De este modo, Wanda Nara volvió a marcar su postura. Entre las críticas, los rumores y los mensajes cruzados, reafirmó su estilo: frontal, segura y sin miedo a la exposición. Una vez más, convirtió una polémica personal en un tema nacional.