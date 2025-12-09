La estrella española Rosalía, de 33 años, confirmó su regreso a Argentina en el marco de su gira mundial LUX Tour 2026, que abarcará 17 países. La artista ofrecerá dos presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, programadas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026.

Este martes 9 de diciembre, desde las 10 horas, se habilitó la preventa exclusiva para clientes Santander a través del sitio oficial del Movistar Arena. Esta instancia se extenderá hasta las 16 horas del mismo día. Posteriormente, la venta general comenzará el jueves 11 de diciembre a partir de las 10 horas, también mediante la plataforma oficial.

Ya no va de contramano Rosalía

La gira LUX Tour 2026 llega dos años después de la última visita de Rosalía a la capital argentina, consolidando su éxito global. Su álbum "LUX" marcó un récord histórico, debutando en el primer puesto del Global Top Albums Chart de Spotify y alcanzando el mayor debut por streaming para una artista femenina de habla hispana en esa plataforma.

Las entradas para ambos shows estarán disponibles únicamente por la web oficial del Movistar Arena. Se recomienda a los interesados acceder al link oficial de la fila virtual para evitar fraudes y asegurar su compra.

La gira LUX Tour 2026 representa uno de los eventos musicales más esperados del año, con Rosalía posicionándose como una de las artistas más influyentes de la música en español a nivel mundial. Su retorno a Buenos Aires es una oportunidad única para sus seguidores argentinos de disfrutar de su propuesta artística en vivo.