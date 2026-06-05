El romance de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda quedó envuelto en una versión que sorprendió por el momento y por la explicación detrás de la supuesta distancia. Cuando la relación parecía transitar una etapa tranquila, en LAM aseguraron que ambos habrían decidido tomar caminos separados, aunque con un matiz que dejó abierta más de una lectura.

La información fue planteada por Pepe Ochoa, quien llevó el dato al programa de América TV después de recibir comentarios sobre una decisión tomada dentro de la pareja. El punto más llamativo no fue solo la separación, sino la idea de que el freno estaría relacionado con un proyecto personal del conductor.

"Me venían diciendo que tomaron la decisión de separarse por un proyecto que tiene él ahora, que haga su vida de soltero y después vuelvan", expresó el panelista. Esa frase instaló una posibilidad particular: la ruptura no sería presentada como un cierre absoluto, sino como una pausa atravesada por necesidades laborales y personales.

En ese escenario, Rossana Almeyda quedó ubicada en el centro de una historia que mezcla romance, acuerdos privados y tiempos distintos. La versión indica que Marcelo Tinelli buscaría enfocarse en una etapa nueva, con mayor libertad para moverse como soltero, antes de volver a pensar en una relación más estable.

El propio Ochoa contó que intentó chequear el dato directamente con el conductor. "El que se separó es Marcelo Tinelli. Cuando tuve la posta del tema le escribí y preguntando '¿te separaste?' y me manda una foto imitando mi cara. Raro. Le pongo 'si no me estás aclarando es porque te separaste, te conozco'", relató al aire.

La reacción de Marcelo Tinelli, lejos de desmentir de manera contundente, terminó alimentando la lectura del panelista. Por eso, en el ciclo interpretaron su respuesta como una señal de que la versión tenía sustento, aunque sin una confirmación formal de parte de los protagonistas ni una explicación pública posterior.

Por ahora, la historia queda parada en un terreno ambiguo: ni ruptura definitiva ni romance completamente intacto. Lo que sí dejó el relato de LAM es una explicación inesperada para el presente de la pareja, con Rossana Almeyda y Marcelo Tinelli atravesando una distancia que podría ser momentánea, pero que ya abrió ruido alrededor del vínculo.