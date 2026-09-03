Murió a los 33 años Carla Jeffery, la estrella de Disney reconocida por sus papeles en “iCarly” y “Zombies”

La actriz estadounidense Carla Jeffery murió el martes 1 de septiembre a los 33 años. La intérprete era conocida principalmente por su participación en la saga de Disney Zombies, donde interpretó a Bree en las tres primeras películas. La noticia fue comunicada este miércoles por Alexanders Talent Management, la agencia que acompañó su carrera desde que tenía 12 años.

A través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de la artista, sus representantes expresaron sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos. También destacaron el vínculo que habían construido con Jeffery durante más de dos décadas y señalaron que la actriz era considerada parte de su familia.

De qué murió Carla Jeffery, la actriz de “Zombies”

Por el momento, no se informó públicamente la causa de muerte de Carla Jeffery. Tampoco trascendieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni se indicó que atravesara algún problema de salud.

La agencia que representaba a la actriz pidió especialmente que se respete la privacidad de sus familiares y allegados durante este momento de duelo.

Según informó ABC News, el medio estadounidense intentó comunicarse con los representantes de Jeffery para obtener mayores precisiones, aunque hasta la publicación de la noticia no se habían difundido nuevos detalles.

Quién era Carla Jeffery y cómo llegó a Disney

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, en el estado de Texas, y comenzó su carrera artística cuando tenía apenas 12 años.

Su debut cinematográfico se produjo en 2006 con Phat Girlz, una comedia protagonizada por Mo’Nique. A partir de entonces, desarrolló una trayectoria principalmente vinculada con producciones televisivas y juveniles.

Uno de sus trabajos también estuvo relacionado con la popular serie iCarly, una de las producciones juveniles más reconocidas de Nickelodeon durante la década de 2000.

Carla Jeffery en el estreno de Zombies 4 - Foto: Archivo

El personaje de Bree de "Zombies" que la catapultó a la fama

El papel que le dio mayor reconocimiento llegó en 2018, cuando interpretó a Bree en Zombies, la película musical de Disney protagonizada por Meg Donnelly y Milo Manheim.

Jeffery volvió a ponerse en la piel de Bree en Zombies 2 (2020) y Zombies 3 (2022), consolidando su participación dentro de la franquicia.

Además, continuó vinculada al universo de Zombies a través de producciones animadas y prestó su voz para distintos contenidos derivados de la saga, entre ellos Zombies: The Re-Animated Series.

La muerte de Carla Jeffery generó mensajes de despedida entre seguidores de la franquicia y del trabajo que la actriz desarrolló desde su adolescencia en producciones destinadas principalmente al público juvenil.