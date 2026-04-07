El romance entre José Chatruc y Sabrina Rojas dejó de ser un simple rumor para transformarse en una historia que crece día a día. Luego de su escapada a Punta del Este, las imágenes de ambos juntos confirmaron lo que muchos sospechaban y generaron un fuerte revuelo mediático.

Durante ese fin de semana, Sabrina Rojas y José Chatruc se mostraron relajados y cómplices, sin intentar esconderse. Las fotos y videos no tardaron en viralizarse, despertando la curiosidad del público y de los programas de espectáculos.

A su regreso, el exfutbolista fue abordado por cronistas de Los Profesionales de Siempre, donde intentó bajar el tono de la situación. “Somos amigos, no pasa nada”, aseguró en un primer momento, aunque sus propias palabras luego sembraron dudas.

La entrevista tomó otro rumbo cuando la periodista fue directa: “¿Amigos que se besan?”. Entre risas, José Chatruc no pudo esquivar la respuesta y lanzó un sincero: “Sí”. Esa frase bastó para alimentar aún más las versiones sobre el vínculo.

Ante la insistencia sobre sus sentimientos, el exjugador eligió el misterio. Cuando le preguntaron si estaba enamorado de Sabrina Rojas, respondió con evasivas y sonrisas, sin confirmar ni desmentir la posibilidad de algo más profundo.

Incluso al ser consultado sobre qué lo conquistó de ella, Chatruc intentó restarle importancia: “Nada, nada. Chicos…”, dijo, aunque luego reconoció que se trata de una mujer “hermosa e inteligente”, dejando entrever admiración.

Mientras tanto, las imágenes del viaje siguen dando que hablar. En uno de los videos más comentados, difundido en redes, se los ve a Sabrina Rojas y José Chatruc compartiendo un momento íntimo en la playa, que culmina con un beso apasionado.

Aunque ambos insisten en hablar de una amistad, la química entre Sabrina Rojas y José Chatruc es evidente. Por ahora, prefieren no ponerle etiquetas a la relación, pero para muchos, la historia ya está en marcha.