Lejos del estudio de televisión y en un clima de descanso, Darío Barassi eligió una forma muy personal de celebrar el cumpleaños de su pareja. A través de sus redes sociales, compartió una carta de amor dedicada a Lucía Gómez Centurión, a quien llama cariñosamente “Nani”, y volvió a mostrar el costado más sensible de su vida privada.

El posteo apareció en medio de unas vacaciones familiares y estuvo acompañado por una selección de fotos que recorren distintos momentos de su historia juntos. Entre las imágenes, Barassi recordó desde una salida especial al Teatro Colón, que definió como “una de las últimas juntos”, hasta una de las primeras vacaciones en familia en Mar del Plata, donde sumó una cuota de humor al recordar que “rompí una reposera”.

Más allá de las anécdotas, el eje del mensaje estuvo puesto en el recorrido compartido y en el vínculo que construyeron a lo largo de los años. Con palabras simples y directas, el conductor escribió: “Te conozco desde los 16. Somos equipo desde los 23. Y contando…”. La frase funcionó como punto de partida para repasar una historia atravesada por distintas etapas y desafíos.

En el texto, Darío Barassi destacó que atravesaron de todo juntos, desde momentos luminosos hasta otros más complejos. “Vivimos todas. Buenas, malas, picos, baches, éxitos, esfuerzos, vida en pareja, hijas”, enumeró, dejando en claro que la solidez del vínculo se apoyó siempre en la elección mutua y en el diálogo constante.

Ese concepto se repitió como una idea central del mensaje. “Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta”, remarcó, y definió a la familia que formaron como “algo de otro planeta”. Sin vueltas ni metáforas grandilocuentes, el actor fue contundente al expresar su compromiso: “La cosa es con vos o no es. Te elijo, nos elijo”.

El cierre de la dedicatoria fue tan íntimo como emotivo. Con una frase directa al corazón, Barassi escribió: “Feliz cumple mujer de mi vida. Te amo gorda mía. Mucho. Pero mucho en serio”. El mensaje, escrito desde un lugar cotidiano y honesto, generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Una vez más, Darío Barassi dejó en claro que, más allá del humor y del perfil público que lo caracteriza, su historia de amor con Lucía Gómez Centurión es el pilar de su vida. En un contexto de vacaciones y celebración, la carta se transformó en una postal simple, pero profundamente emotiva, de una pareja que sigue eligiéndose con el paso del tiempo.