El Trece se prepara para mover piezas clave en su programación con una serie de cambios que buscan renovar la pantalla y recuperar terreno en la pelea por el rating. La nueva estrategia incluye el regreso de dos de sus conductores más fuertes, Guido Kaczka y Darío Barassi, además de ajustes en distintos horarios de la grilla diaria.

La reconfiguración comenzará a aplicarse a partir del lunes 9 de marzo. Entre las primeras decisiones del canal aparece la salida de Puro Show Noche, ciclo que dejará de emitirse para dar lugar a la nueva organización de contenidos que el canal pretende consolidar durante los próximos meses.

Dentro de ese esquema, Darío Barassi volverá a ocupar un lugar central en la programación con el regreso de Ahora Caigo. El ciclo de entretenimientos se instalará en la franja de la tarde y funcionará como una de las apuestas del canal para fortalecer ese segmento de la jornada televisiva.

La grilla confirmada por El Trece quedará organizada de la siguiente manera: a las 14:30 se emitirá La cocina rebelde, a las 16:15 continuará Cuestión de peso y a las 18:15 llegará Ahora Caigo con la conducción de Darío Barassi. Luego, a las 20 horas, se mantendrá Telenoche como el informativo central del canal.

El cambio más fuerte se verá en el horario nocturno. Allí aparecerá el nuevo proyecto de Guido Kaczka, que continuará ocupando el prime time de la señal con un formato diferente al de sus ciclos anteriores.

El programa llevará por nombre Es mi sueño y se emitirá de lunes a viernes a partir de las 21:15. El formato mezclará talento artístico con historias personales, ya que los participantes no solo deberán mostrar sus habilidades frente al jurado sino también compartir relatos de vida que acompañen su participación en el escenario.

Para esa propuesta El Trece convocó a un panel de figuras reconocidas dentro del mundo de la música y el espectáculo. Los jurados confirmados son Jimena Barón, Joaquín Levinton y Abel Pintos, mientras que La Mona Jiménez también había sido parte de las primeras grabaciones, aunque su continuidad dentro del ciclo todavía no está completamente definida.

Con esta reorganización, el canal busca reforzar su oferta nocturna y enfrentar la fuerte competencia de Telefe, especialmente en el horario donde se emite Gran Hermano. La nueva grilla también incluirá ficción en las últimas horas del día, con Yiya a las 22:45 y Santa Evita desde las 23:15, completando así la programación renovada que comenzará a regir en marzo.