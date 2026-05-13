El universo literario de El Padrino (The Godfather) volverá a expandirse en 2027 con la publicación de Connie, una nueva novela autorizada por los herederos de Mario Puzo que pondrá el foco en Connie Corleone, la hija de Vito Corleone, y ofrecerá por primera vez una perspectiva íntegramente femenina dentro de la célebre saga mafiosa.

La obra estará a cargo de Adriana Trigiani, escritora estadounidense de ascendencia italiana, y será editada por Random House. El libro reimaginará los acontecimientos de la historia original desde el punto de vista del personaje interpretado en el cine por Talia Shire.

Según adelantaron medios estadounidenses, la novela explorará la vida de Connie dentro de la estructura patriarcal de la familia Corleone, marcada por la influencia de su padre, Vito, y de su hermano Michael.

Connie será el sexto libro oficial de la franquicia y el tercero aprobado por los herederos de Puzo desde la muerte del escritor en 1999. La saga ya había sumado en 2012 la precuela The Family Corleone, aunque aquella historia funcionó como un relato paralelo y no como una continuación directa.

El camino de una mujer Corleone

Trigiani explicó que el proyecto busca narrar “cómo una mujer intenta construir su propio camino en un mundo que ya decidió quién debe ser”. La autora había cuestionado previamente el escaso protagonismo femenino en las novelas y películas originales.

El anuncio llega después de años de disputas legales entre el patrimonio de Puzo y Paramount Pictures, estudio responsable de la adaptación cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola en 1972. Ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial que habilitó nuevas publicaciones vinculadas al universo Corleone.

La trilogía cinematográfica de El Padrino es considerada una de las más influyentes de la historia del cine: obtuvo nueve premios Óscar y recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo.

Anthony Puzo, hijo del autor original, respaldó públicamente la propuesta de Trigiani y destacó que la novela otorgará un lugar central a las mujeres de la familia Corleone, históricamente relegadas a un segundo plano dentro de la saga.