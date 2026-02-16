El actor estadounidense Robert Duvall murió este domingo a los 95 años, según informaron sus allegados. El deceso ocurrió de forma pacífica en su residencia en California, donde estuvo acompañado por su familia y su círculo íntimo.

La noticia generó repercusión en la industria cinematográfica internacional, donde Duvall era reconocido por su trayectoria y por la diversidad de personajes que interpretó a lo largo de más de 60 años de carrera.

Su papel en El Padrino y otros clásicos del cine

Duvall alcanzó proyección mundial por su papel como Tom Hagen en la saga de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Su interpretación del abogado de la familia Corleone lo consolidó como una figura central del cine estadounidense de los años 70.

Además de “El Padrino”, participó en producciones de alto impacto cultural como Apocalypse Now y To Kill a Mockingbird ("Cómo matar a un ruiseñor") ampliando su registro desde el drama judicial hasta el cine bélico.

Premios: Oscar, Globos de Oro y BAFTA

En 1984, Robert Duvall obtuvo el premio de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences al Mejor Actor por su trabajo en Tender Mercies, donde interpretó a un cantante de música country.

A lo largo de su carrera también recibió cuatro premios Golden Globe Awards y un BAFTA Awards, reconocimientos que reflejaron el consenso crítico en torno a su desempeño actoral.

Vínculo con Argentina y el tango

Fuera de la actividad cinematográfica, Duvall mantuvo un vínculo sostenido con Argentina, país que visitó en reiteradas oportunidades debido a su interés por el tango.

Su esposa, Luciana Pedraza, actriz y directora argentina, fue parte de ese acercamiento cultural. El actor manifestó en diversas ocasiones su afinidad por Buenos Aires y por la tradición musical rioplatense.