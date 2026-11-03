Santi Maratea anunció que se presentaría espontáneamente ante la Justicia después de que los cuestionamientos por sus colectas volvieran a ocupar espacio en televisión y redes. En un extenso video de Instagram, negó haberse ausentado de mediaciones y apuntó contra Fernanda Iglesias y Natalí Rodríguez. Su descargo distinguió esas instancias de una demanda por rendición de cuentas de la que, según aseguró, todavía no había sido notificado.

Las mediaciones y el cruce con Fernanda Iglesias

Grabado en su casa, mientras se afeitaba y tomaba mate, el video estuvo acompañado por un texto contra la forma en que algunos periodistas presentan los reclamos: “Hay periodistas que, cuando no encuentran miles de personas que desconfíen, buscan a una sola y pretenden hablar en nombre de miles. Una cosa es representar un reclamo colectivo. Otra es inventarlo”. Al abordar las mediaciones, sostuvo: “Está circulando que se me hicieron demandas y mediaciones y yo nunca me presenté. Supuestamente se hicieron dos mediaciones a las cuales yo nunca me presenté que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira, porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice”.

El señalamiento a Iglesias incluyó otra acusación, también formulada por él: “Fernanda Iglesias está diciendo que yo no me presenté a una mediación cuando a Fernanda Iglesias también le hice una demanda por daños y perjuicios y nunca la respondió. O sea, qué cara dura, Fer. Te estoy haciendo una demanda y no te presentás y me acusás a mí de no haberme presentado a una mediación a la cual sí me presenté y aparte yo la generé”. Después la desafió a contactarlo: “Imagino que habrá sido una equivocación. De ser así, contáctame, tenés mi número, decime a qué dirección te mando la demanda y avancemos con la mediación en la cual vos no te presentaste”.

La respuesta a Natalí Rodríguez

La controversia había recuperado repercusión tras su discusión con la China Ansa en PH: Podemos Hablar. Al dirigirse a Natalí Rodríguez, Santi Maratea dio su versión de lo sucedido en una mediación: “A la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perro fue una estafa, que no se hizo nada y demás. En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que es como un retruco”. Lo explicó con esa comparación: “Vos me demandaste a mí, ahora yo te demando a vos. Pero fue la misma mediación. No solamente que me presenté, sino que yo la generé. Aunque después me cantaron retruco y también me presenté en el retruco, pero porque era la misma mediación”.

Qué dijo sobre la rendición de cuentas

Sobre el reclamo vinculado a las donaciones, planteó: “Están diciendo que me hicieron una demanda por rendición de cuentas, que yo rinda cuentas de aquella colecta del refugio de perros”. Su explicación sobre el estado del trámite fue la siguiente: “Esa demanda se hizo hace poco y el juez todavía no dio traslado. No dio traslado quiere decir que no hizo que la demanda salga todavía. Entonces, a mí nunca se me notificó todavía, pero no es que no me encontraron”. Así, atribuyó la falta de notificación a la situación procesal que describió, no a una imposibilidad de localizarlo.

Con esa lectura del trámite, anunció una presentación: “Yo me estoy enterando que se me hizo una demanda porque lo pusieron en los medios hoy. Grave error, porque ahora me da la oportunidad a mí de presentarme espontáneamente qué es lo que voy a hacer”. Reforzó su posición con otra frase: “Yo no me escondo de nada, me presento donde quieran, no tengo ningún problema”. La comparecencia quedó planteada como una acción futura.

Su interpretación sobre el alcance del reclamo

En su relato también apareció Sara Rocío Frías, a quien dijo no conocer y a quien vinculó con un poder otorgado a Rodríguez: “No tengo ni idea quién es, pero aparece en la demanda. Como que ella le cedió un poder mediante un escribano para que la influencer tenga el derecho de demandarme por la plata que puso Sara Rocío Frías en la colecta y ahora me demanda para que yo sí le presente rendición de cuentas”. Para argumentar sobre el alcance del reclamo, utilizó un ejemplo numérico: “Si yo hice una colecta donde juntamos 18.500.000 pesos y vos pusiste 50 pesos, yo te puedo rendir cuentas de los 50 pesos que pusiste. Mi vida, vos no podés poner 50 pesos y pedirme que te rinda cuentas de 18.500.000”.

La interpretación de Santi Maratea sobre quién debería autorizar una demanda fue parte central de su defensa: “Yo no tengo drama en rendir cuentas de cada peso. Ahora, vas a tener que conseguir que cada persona que puso en esa colecta y duda de qué pasó con la plata y quiere que yo le rinda cuentas, te dé a vos el derecho de hacerme una demanda para que yo rinda cuentas de la plata que puso cada persona”. También describió el relato que, a su entender, Rodríguez buscaba instalar: “Lo que querés instalar es que toda Argentina está en contra mío porque nadie confía en mí, porque todos saben que yo robé plata y todos quieren que yo rinda cuentas de lo que pasó, pero yo me estoy escondiendo de la justicia y de los medios”. Su próximo paso, según anunció, será presentarse espontáneamente ante la Justicia.