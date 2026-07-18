El actor y director Santiago Korovsky, reconocido por su trabajo en División Palermo y por su relación con Celeste Cid, sorprendió en las últimas horas al compartir una anécdota que vivió durante un viaje por Kenia, cerca de la frontera con Somalia. El episodio ocurrió cuando un grupo de militares detuvo su marcha para realizar un control de documentación, aunque la situación tomó un giro inesperado al descubrir que era argentino.

Según contó el propio Santiago Korovsky, los uniformados revisaron su pasaporte y, al identificar su nacionalidad, comenzaron a hacerle preguntas sobre las Islas Malvinas. "Me pararon unos militares en Kenia cerca de la frontera con Somalía para pedirme el pasaporte. Cuando vieron que era argentino me preguntaron qué pasaba con las 'Falklands'", relató el actor.

La curiosidad de los soldados surgió a partir de la repercusión internacional que tuvo la imagen de la Selección Argentina exhibiendo una bandera con la frase "Las Malvinas son Argentinas" luego de la victoria frente a Inglaterra. Ese gesto deportivo trascendió el ámbito futbolístico y despertó interés en distintos rincones del mundo, incluso entre personas que desconocían el origen del conflicto.

Santiago Korovsky emocionado por la reacción de un Keniata

Ante las consultas, Santiago Korovsky decidió explicarles el contexto histórico y geográfico utilizando un recurso que llevaba consigo. "Le mostré el mapita de atrás de mi pasaporte para explicarles dónde estaban", comentó, en referencia al diseño oficial que aparece en el documento argentino y que incluye la plataforma continental y el territorio reclamado por el país.

El protagonista de División Palermo destacó que la escena lo sorprendió porque jamás imaginó hablar sobre la soberanía de las Islas Malvinas durante un control militar en África. Sin embargo, consideró que ese intercambio reflejó el alcance que tuvo el mensaje impulsado por los futbolistas argentinos tras el encuentro mundialista.

Santiago Korovsky emocionado por la reacción de un Keniata

Para Santiago Korovsky, la difusión del reclamo argentino alcanzó una dimensión inédita gracias a la enorme exposición que genera el fútbol. En ese sentido, valoró que personas alejadas del conflicto comenzaran a interesarse por la historia y buscaran comprender el origen de una disputa que lleva décadas.

Finalmente, el actor elogió la decisión del plantel argentino de utilizar uno de los momentos de mayor visibilidad para instalar el tema a nivel internacional. "Lo que hicieron los jugadores visibilizando el tema a nivel mundial, es heroico", afirmó, convencido de que la repercusión deportiva permitió que la causa de las Islas Malvinas llegara a lugares donde antes prácticamente no era conocida.