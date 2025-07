Santiago Korovsky y Martín Piroyansky revelaron por qué la gente los confunde: “Es por…”

Con el estreno de División Palermo, Santiago Korovsky volvió a estar en el foco de atención, ya que se desempeña como el protagonista y es el creador de la serie. Esto lo llevó a brindar entrevistas y hablar sobre una confusión muy particular en la gente, ya que suelen confundirlo con Martín Piroyansky, otro actor y director prestigioso.

En las presentaciones de la segunda temporada de División Palermo, ambos actores bromearon con un video en el que pusieron el foco en cómo la gente suele confundirlos. Esto despertó la risa de todos ya que es real la secuencia. Ante esto, ambos dieron una nota en Gente y analizaron cuáles son los posibles motivos por los que esto sucede.

Es que más allá de que la gente los confunda, Santiago Korovsky y Martín Piroyansky también son amigos, por lo que esto les permite bromear con mayor libertad sobre este tema. En esta sintonía, opinaron cuáles son las razones por las que esto ocurre: "Nos confunden todo el tiempo y no entendemos por qué. No nos parecemos. Capaz por judíos o por nuestras narices".

Lejos de ofenderse, Santiago Korovsky aseguró encontraron un método humorístico para evitar que la gente se los cruce y los salude pensando que son el otro: “Por eso nos hicimos unas remeras que aclaran: ‘Yo no soy Martín Piroyansky’. O ‘Yo no soy Santiago Korovsky’. Aunque la confusión persiste”.

Pero eso no es todo, ya que incluso el chiste fue llevado a la ficción, debido a que el creador de la serie le hizo un lugar a Martín Piroyansky dentro de la segunda temporada, en donde también las confusiones son moneda corriente: "La idea era que no fuera solo un chiste interno para Twitter, sino algo que tenga sentido narrativo".

En lo que respecta a la serie, Santiago Korovsky contó que está orgulloso de lo realizado. Además, reveló detalles de cómo encuentra en su familia el sostén para su carrera: "Les muestro los guiones, me dan devoluciones. A veces me putean desde la serie porque me meto mucho o porque les pregunto cosas, pero me sirve”. Y agregó: “Tienen 70 años, entonces me ayuda a ver si los chistes se entienden, si funciona lo que estoy contando más allá de mi mundo".