La entrada de Santiago del Moro a Gran Hermano cambió por completo la energía de la casa. En plena semana atravesada por la placa oculta, el conductor sorprendió a los participantes con una dinámica cargada de emoción, señales de juego y advertencias enviadas desde afuera por sus familiares y amigos.

La visita tuvo un primer golpe de efecto con la llegada del auto 0km que los jugadores tendrán en competencia, pero el momento más fuerte llegó después. Santiago del Moro reunió a todos y comenzó a revelar dos palabras para cada participante, con mensajes que funcionaron como una mezcla de apoyo, consejo y lectura externa sobre lo que están mostrando dentro del reality.

Eduardo Carrera recibió ARRIESGÁ y SORPRENDÉ, dos términos que él vinculó rápidamente con su manera de moverse en la casa. “Me dan la sensación de que tengo que hacer un poco más. Estoy muy cauto”, admitió. Yanina Zilli, en tanto, escuchó SHOW e INDIVIDUAL, enviadas por sus hijos y su hermana. “Creo que es a donde apunto yo ahora. Creo que cuando uno juega en grupo, te termina perjudicando por algunas situaciones, por el hecho de que te quieren llevar por un camino que no es el tuyo”, analizó.

Para Lolo Poggio, las palabras elegidas por sus padres y hermanas fueron ÍNTEGRA y ORGULLO, lo que la dejó especialmente movilizada. “Me lo pregunto todos los días. Para mí esto es un regalo, significa que voy por buen camino porque soy yo misma. Es lo más lindo y lo que más fuerza me da para seguir”, expresó. Pincoya, por su parte, recibió PERSEVERANCIA y ROMPELA, y no pudo evitar emocionarse al pensar en su hijo, su marido y su hermana.

Dani de Lucía escuchó PODEROSA y ÚNICA, enviadas por su mamá y su pareja, Leo. “Yo todos los días busco tomar decisiones en sincronía con quien soy”, sostuvo. Luana, en cambio, recibió dos palabras mucho más filosas: DESCONFIÁ y DESPERTÁ. “Me siento identificada, pero creo que ya desperté. Qué fuerte. Me lo dicen por el grupo que tenía, Zunino, Danelik, Zilli, todos. En su juego”, reconoció.

Emanuel también quedó impactado por el mensaje que llegó desde afuera. A él le tocaron PRIORIZÁTE y MENTIRAS, dos palabras que leyó como una señal directa sobre sus vínculos. “Por los demás doy todo, posiblemente alguien me mintió. [...] El que miente mejor, llega a la final”, lanzó. Manuel recibió DISFRUTÁ y CONFIANZA, en una semana marcada por la muerte de Ámbar, la perra de su familia. “Tiene que ver con lo que me pasó esta semana, que fue muy duro. Sé que mis viejos quieran que siga disfrutando. [...] Saben que si no me hubieran contado lo de Ámbar, me hubiera dolido más”, dijo.

El mensaje para Zunino también abrió una lectura personal. Su gente le mandó REINÁ y TIGRE, y él lo relacionó con su forma de pararse dentro del juego y con lo que sucede afuera. “Siento que puede ser que esté todo bien o todo mal, con mi chica que está afuera. Siempre fui una persona muy tranquila, quizás me lo dicen para que me suelte un poco más y ponga primera a fondo”, explicó. Titi, en tanto, recibió MOSTRATE y POTENCIATE, y entendió que el mensaje iba más allá de la estrategia: “No lo creen que lo digan en base a juego, sino por la personalidad que estoy mostrando acá en la casa”.

Danelik tuvo HUMOR y BRILLO, dos palabras que conectó con su forma de transitar la convivencia. “Siempre estoy poniéndole un poco de humor y me podrán ver cómo lo doy todo, todos los días en la casa”, expresó. Tamara Paganini escuchó INDIADAS y ANIMATE, y reconoció que todavía le cuesta soltarse del todo: “Siento que todavía no entré en confianza, acá es difícil. [...] Poder sacar la india cotidiana cuesta, la que juega”.

A Juanicar le llegaron FUERTE y CONFIÁ, en un momento en el que venía golpeado por distintas salidas cercanas dentro de la casa. “Vengo de una semana dura porque se fueron personas de mi lado, estuve un poco triste. Me cuesta mucho estar seguro de mí”, reconoció. Grecia Colmenares recibió MADRAZA y LEONA de parte de su hijo Gianfranco, y respondió con una frase fiel a su manera de vivir el juego: “Todo lo que hago le pongo de más. Soy una leona que acepta sus errores y sus virtudes, pero que se defiende”.

La Bomba Tucumana tuvo HUMILDAD y ALEGRÍA, aunque su reacción dejó una sensación distinta. “Me hubiese gustado escuchar una devolución de mi hijo, la persona que más me importa”, reconoció, al notar que esperaba otro tipo de mensaje. Para Cinzia, las palabras enviadas por su novio fueron JUGÁ y CONTENTA, y ella terminó quebrando una imagen de seguridad que muchas veces intenta mostrar. “De cara para afuera, trato de proyectar mucha confianza en mi misma, pero soy insegura. Siempre tengo esa timidez y ese miedo de que hay expectativa. [...] Este juego para mí lo es todo y no los voy a defraudar”, afirmó.

Después de la visita de Santiago del Moro, la casa quedó atravesada por nuevas preguntas. Cada palabra abrió una interpretación distinta, algunos la tomaron como impulso, otros como advertencia y varios empezaron a revisar alianzas, dudas y heridas recientes. En una semana donde nadie sabe quién está realmente nominado, los mensajes de afuera terminaron jugando como una información tan poderosa como incómoda.