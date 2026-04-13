Belén Francese protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la mesa de Mirtha cuando la conversación derivó en el caso de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia cuya muerte sacudió al país. Lo que venía siendo una charla más amplia cambió de clima en cuestión de segundos y la actriz ya no pudo sostener la compostura. Su intervención no quedó solo en la emoción: también se transformó en un reclamo directo por la falta de resguardo para los chicos.

Antes de quebrarse, Belén Francese había puesto el foco en el valor de los vínculos más cercanos. “Hablábamos de la importancia de la familia, que es el tesoro más grande que tenemos”, dijo. Pero enseguida el tema se corrió hacia una preocupación mucho más dura, vinculada a la indefensión de los menores frente a situaciones extremas. Ahí apareció la frase que terminó marcando todo su descargo: “No hay protección en las infancias”.

A partir de ese punto, la angustia fue creciendo mientras intentaba explicar qué era lo que tanto la afectaba. “Hay algo que me preocupa mucho y es que no hay protección en las infancias, no hay protección en los menores. Esta semana murió un niño de cuatro años. Eso es un horror. Yo no puedo terminar de ver la noticia”, expresó, visiblemente atravesada por el caso.

Después, ya con la voz rota, fue todavía más lejos y convirtió su dolor en un reclamo abierto. “¿Qué hace el gobierno o la ley? Porque no puede morir un niño. Bajo ningún punto de vista puede pasar. Una situación tan atroz se puede evitar”, lanzó entre lágrimas.

El caso al que hizo referencia es el de Ángel, el nene que murió después de haber sido internado en Comodoro Rivadavia. La conmoción alrededor de esa historia creció durante toda la semana y reabrió una discusión que vuelve una y otra vez cuando la víctima es un menor: qué controles faltaron, qué señales no se vieron y por qué tantas veces las respuestas aparecen cuando ya es demasiado tarde.

En medio de ese clima, Belén Francese no pudo seguir hablando sin desbordarse. “Me angustia mucho este tema porque realmente no puedo terminar de ver la noticia. Esto is abominable. Perdón”, dijo, completamente quebrada. La frase salió envuelta en llanto y dejó a todos en silencio.

Lo que dejó su reacción fue algo más que un momento fuerte de televisión. Puso en palabras una impotencia que atraviesa a mucha gente cuando aparecen casos así, sobre todo cuando la víctima es un chico tan chico. Belén Francese habló desde un lugar visceral, sin filtro y sin buscar impacto. Y justamente por eso, porque no sonó armada ni medida, su angustia terminó pegando todavía más fuerte.