Duro momento de Norberto tras separarse de Fátima Flórez

Norberto Marcos y Fátima Flórez fueron pareja durante más de 20 años y formaron juntos un negocio impresionante. Él producía los espectáculos que la capocómica protagonizaba en el teatro. Eran una dupla imparable. Sin embargo, hace unos meses comenzaron unos rumores de separación que fueron tomando cada vez más intensidad, hasta que la humorista lo confirmó en Intrusos y afirmó: "Estamos en un impasse".

Por su parte, Norberto siempre fue más perfil bajo. Ahora, Juan Etchegoyen contó en Mitre Live una conversación que tuvo con el productor: "Hablé con Norberto. Le pregunté para hacer una nota y me dio una explicación que merece ser contada. Me respondió de manera muy generosa", lanzó el periodista en su programa de Instagram.

Fátima Flórez

QUE DIJO NORBERTO SOBRE LA SEPARACIÓN

"Trascendió. Esto yo no sé si finalmente fue así, entiendo que sí: que Fátima decidió terminar con la relación y que Norberto -aparentemente- por lo que a mí me cuentan, fue el dejado en este vínculo", dijo Juan sobre los rumores alrededor de la ruptura que tuvieron hace un par de meses. Luego, comentó sobre cómo esta Norberto Marcos: "Norberto está pasándola muy mal. No digo que Fátima la esté pasando bien con la separación, pero hablé con Norberto y me dio tanto lujo de detalle, que la verdad me impactó. No así Fátima, que la adoro, pero la realidad es que, cuando hablé con ella fue bastante escueta, fría en sus respuestas".

Norberto Marcos y Fátima Flórez

Entonces, comenzó a relatar la conversación que mantuvo con Norberto Marcos cuando le preguntó para tener una entrevista en Mitre Live. "Norberto me respondió ante el pedido de nota. Me dice: 'te agradezco la intención, Juan, pero por el momento no estoy en condiciones. Cuando el médico me de el okey, la vamos a hacer. Estoy muy sensible y me emociono de nada, y no me hace bien. Espero me comprendas'", comentó Juan Etchegoyen. A pesar de la negativa, el productor fue muy amable.

"No, es algo que arrastro desde el infarto. Tengo 4 operaciones de corazón y de ahí que no puedo manejar como quisiera mis emociones". Luego, agregó: "Con Fátima todo bien, tratando de recomponer todo de a poco".

El periodista, frente a esta última respuesta de Norberto Marcos, señaló: "Respuesta que abre un interrogante, ¿está la posibilidad de reconciliación con Fátima? ¿Qué quiere decir 'tratando de recomponer todo de a poco'? ¿Cómo pareja o a modo profesional? Me pregunto".