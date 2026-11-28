Mariano Chihade atraviesa un momento de recuperación y tranquilidad después de la preocupación que generó su estado de salud. A diez días de la operación a la que fue sometido el pasado 18 de noviembre, el productor ya se encuentra en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece acompañado por su familia, amigos y personas de su círculo más cercano. Tras recibir el alta del Instituto Fleni, su principal objetivo es respetar el reposo y avanzar favorablemente.

La intervención quirúrgica se definió luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. A partir de ese hallazgo, los profesionales realizaron los estudios correspondientes y determinaron que debía someterse a una operación. El procedimiento se llevó adelante sin complicaciones y, después de varios días de internación y seguimiento médico, recibió el alta para continuar el tratamiento fuera del establecimiento.

Durante todo este proceso, Mariana Fabbiani estuvo al lado de su marido y se convirtió en uno de sus principales sostenes. La conductora de DDM acompañó a Chihade desde el primer momento, incluso durante las horas posteriores a la cirugía. También estuvieron presentes sus hijos, Matilda y Máximo, además de familiares y amigos que siguieron de cerca cada novedad sobre su evolución.

Ahora, instalado nuevamente en su hogar, el productor organiza sus días entre el descanso, las visitas y una de sus grandes aficiones: la lectura. Según trascendió, los libros se transformaron en una compañía importante durante esta etapa, mientras que su entorno procura que evite la televisión y cualquier actividad que pueda interferir con el reposo que necesita para recuperarse.

Aunque su situación médica muestra una evolución alentadora, Chihade no consigue desconectarse completamente de sus responsabilidades profesionales. El fundador de Mandarina Contenidos pidió tener su teléfono cerca y manifiesta interés por conocer las novedades de sus proyectos. Sin embargo, sus familiares y colaboradores intentan convencerlo de que no se apure y permita que los tiempos de recuperación sigan su curso.

Uno de los asuntos que permanece entre sus intereses es el futuro de DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani y que tendrá un nuevo destino televisivo en El Nueve durante 2027. La productora también atraviesa una etapa de cambios después de su adquisición por parte de Grupo Octubre, que designó a Chihade como director ejecutivo integral. Por ahora, su equipo sostiene las tareas mientras él permanece alejado de la actividad cotidiana.

En paralelo, el círculo íntimo del productor continúa acompañándolo y transmitiéndole tranquilidad. Durante los días de internación también estuvieron cerca figuras como Ángel de Brito y Martín Seefeld, quienes siguieron de cerca su evolución. La prioridad, de todas maneras, es que pueda recuperarse sin presiones y con el acompañamiento de quienes forman parte de su vida personal y profesional.

De esta manera, a diez días de la operación, Mariano Chihade atraviesa una etapa positiva, con buen ánimo y rodeado de afectos. Si bien tiene deseos de volver al trabajo, su entorno busca que esa posibilidad quede en segundo plano hasta que esté completamente recuperado. Mientras tanto, los libros, las visitas y el tiempo junto a Mariana Fabbiani y sus hijos marcan el ritmo de una recuperación que lleva tranquilidad a toda la familia.