¿Sofi Martínez traicionó a Telefe después que el canal le gestionara la VISA a EE.UU.?

En las últimas horas, Yanina Latorre destapó uno de los escándalos que por estos días repercuten en los pasillos de Telefe. Es que en medio de la disputa entre las “favoritas” del canal, se conoció que Sofi Martínez habría traicionado a las autoridades de la señal de las pelotas.

Es que, según explicó la chimentera, la periodista deportiva cerró un importante contrato en euros con una empresa que televisa importantes eventos deportivos, pese a que fue el canal el encargado de gestionarle la VISA de trabajo a Estados Unidos, ya que se la habían rechazado por un “chanchullo” que descubrieron las autoridades de esa embajada.

Puntualmente, Sofi cubrió la pasada Copa América 2024 con una VISA de turista, lo cual fue observado por los gestores de ese aval para ingresar a Norteamérica, lo que le generó un verdadero mal momento a la joven.

“La que iba a ser la protagonista del Mundial de Clubes contratada por Telefe como figura estelar para este año es Sofi Martínez. Está en Miami cubriéndolo. Ella se fue de ESPN, la contrataron, va a estar en el streaming de La Voz. Telefe apostó mucho por ella. De un día para otro apareció una cadena, DAZN, una aplicación británica de fútbol, le puso la guita en euros y Sofi les dijo 'yo voy, pero no voy a estar tan disponibles para ustedes porque me pone más plata la plataforma'. El canal de las pelotas quedó enfurecido y mandó a La Tora para que genere contenido", comentó la conductora de Sálvese quien Pueda.

"En el canal están muy ofendidos, porque apostaron por ella, le pagaron muy bien de hecho, la pusieron en La Voz y la mina les dijo 'no voy a estar tan disponible'", agregó Yanina, y luego confió: “El canal también está enojado porque Sofi fue a la Copa América con VISA de turista, y ahora Telefe, como así también otros canales, hicieron las gestiones de las VISAS de trabajo de sus periodistas, y cuando ella fue se la denegaron tanto la de trabajo como la de turista porque los americanos le descubrieron este movimiento. Entonces ella se había quedado sin nada y Telefe la ayudó, pasando 9 mil dólares para levantar este muerto”.

Enterada de esta versión que comenzó a circular, Sofi decidió dar su palabra para aclarar cómo es su vínculo con el canal en el que se encuentra trabajando.

Fue así que se comunicó con Andrea Taboada de Intrusos y le contó su versión de los hechos: “Ella me dice: ‘No entiendo por qué esta polémica’”. Según Sofía, Telefe adquirió los derechos para transmitir el Mundial de Clubes en mayo, cuando ella ya había sido contratada por la nueva plataforma digital europea, de una forma informal.

“Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo. Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver. Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta”, cerró Sofi.

¿Quién dirá la verdad?