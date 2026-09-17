Sol Abraham ganó Gran Hermano 2026 (Telefe) y antes de apagar las luces de la casa más famosa lanzó una frase que dio que hablar en las redes sociales. Muchos usuarios hablaron de fraude y acomodo. En la previa de la despedida del Big, caminó por la pasarela hacia la puerta de salida y no solo les agradeció a sus fanáticos por este triunfo. También deslizó que no se anotó en el casting para formar parte de la Generación Dorada.

"Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz", se le escuchó decir al borde del llanto.

Las críticas en las redes sociales

Las críticas no se hicieron esperar en X, donde muchas personas expresaron su indignación. "Por contrato cualquiera. Salió y volvió a entrar", "Cero genuina. Todo guionado", "Le dieron una ayudita", "Qué final aburrida", "Fue un cierre digno de acomodo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

El momento en que Sol Abraham gana Gran Hermano

Abraham ganó 70 millones de pesos, más otros dos por los intereses generados en una plataforma digital. También se llevó una casa prefabricada. El trofeo lo levantará este jueves, en el programa de despedida.

Qué dijo Yipio tras la final de Gran Hermano 2026

La comediante uruguaya ingresó al estudio aplaudida por una multitud y muchos la consideraron "la campeona del pueblo". También se fundió en un fuerte abrazo con Santiago del Moro, quien le reconoció que era fan de ella desde que encontró sus videos en las redes.

Yisela se llevó dos casas prefabricadas y agradeció por el cariño y apoyo, a pesar de que los votos no alcanzaron para coronarse. "Estoy muy orgullosa y agradecida. Me llevo la gente que conocí en esta casa y me hicieron la estadía más amena. Yo ya gané, aunque la vencedora sea Sol, y la felicito. Gracias Big", expresó emocionada.

La final de Gran Hermano 2026 dejó una ganadora con 70 millones de pesos y una fuerte polémica en las redes. Mientras algunos celebran el triunfo de Sol Abraham, otros cuestionan el mecanismo del programa y el ingreso de participantes ya conocidos.