La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantiene en vilo a los hinchas, pero no solo por lo que ocurrirá dentro del campo de juego. En las últimas horas, comenzó a instalarse el debate sobre quién será el artista encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del partido y uno de los nombres que más fuerza tomó fue el de Soledad Pastorutti.

La cantante fue consultada durante su participación en el Festival del Tamal, en Salta, y evitó confirmar cualquier información. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de formar parte de la ceremonia en el MetLife Stadium. “Para mí sería un honor. Por el momento no se sabe demasiado… en realidad no puedo decir mucho”, expresó, alimentando las especulaciones sobre su presencia en la gran final.

Además, Soledad Pastorutti explicó que no es la primera vez que aparece entre las opciones para este tipo de eventos y recordó su vínculo con la Selección argentina. “Siempre estoy dentro de los nombres, y le he cantado muchas veces a la Selección. Es un honor para un artista popular cantar el himno que amo, es una gran responsabilidad”, sostuvo, dejando en claro el valor que tendría para ella asumir ese desafío.

La artista también remarcó que, más allá de quién sea finalmente elegido, lo importante será transmitir emoción en un momento tan especial. “Ojalá quien vaya o quien le toque, o si me toca a mí, no importa quién, sea algo muy sentido”, manifestó. Luego, entre risas, cerró con una frase que rápidamente se viralizó: “Lo importante es que ganemos el domingo. El resto pasa a segundo plano”.

Mientras tanto, la definición continúa siendo una incógnita. Entre los nombres que circulan aparecen Lali Espósito, María Becerra, Tini Stoessel e incluso Andrés Calamaro, quien ya se encuentra en Nueva York y días atrás compartió un encuentro con el plantel argentino antes del duelo frente a Suiza.

Según trascendió, la principal opción del grupo dirigido por Lionel Scaloni sería Lali Espósito, ya que los futbolistas buscarían repetir la cábala del Mundial de Qatar 2022, cuando la cantante fue la encargada de interpretar el himno antes de la final. Esa versión fue difundida por el periodista Jerónimo Torres Santoro durante un programa de streaming.

¿Vuelva a cantar el himno?

Sin embargo, la posible elección de Lali Espósito también quedó envuelta en versiones políticas. De acuerdo con esos trascendidos, existirían diferencias por parte del presidente Javier Milei, debido al conocido enfrentamiento público que mantiene con la artista. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre esa información.

A menos de 24 horas del partido más esperado del campeonato, la organización todavía no anunció quién tendrá el honor de cantar el Himno Nacional Argentino antes del choque entre Argentina y España. Con Soledad Pastorutti, Lali Espósito, María Becerra, Tini Stoessel y Andrés Calamaro entre los posibles candidatos, la expectativa sigue creciendo mientras los hinchas aguardan una definición.