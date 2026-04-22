Días atrás, Soledad Pastorutti emocionó a todos con una visita al Centro Tradicionalista Huiliches en la localidad de Junín de los Andes. Parte de esa visita, que formaba parte de una ajustada agenda de trabajo, quedó plasmada en el reciente video que la artista de Arequito subió a su canal oficial de YouTube.

A mediados de abril de 2026, Soledad Pastorutti pasó por Junín de los Andes y visitó las remodeladas instalaciones del Centro Tradicionalista Huiliches, sede de la mítica Fiesta Nacional del Puestero. Allí cantó sus canciones a cappella, se dio el gusto de escuchar el arte de otros y compartió momentos a orillas del río Chimehuin. Todo eso y mucho más quedó compilado en el video 30 pueblos, muchas argentinas: Neuquén que la artista compartió este martes a través de su cuenta de YouTube.

“En este capítulo, una visita al Centro Tradicionalista Huiliches y un homenaje a Marcelo Berbel, a 100 años de su nacimiento... y la emoción de recorrer su casa, hoy convertida en museo”, destacó Soledad en un posteo en las redes sociales con una versión acortada de lo que puede verse en YouTube.

El video tiene una duración superior a los 17 minutos y repasa la visitia de Soledad Pastorutti y su equipo por Junín de los Andes, el Centro Tradicionalista Huiliches y su contacto con todas las personas con las que interactuó en esa zona cordillerana de la provincia de Neuquén. Entre ellas se destaca la entrevista que realizó junto a Marité y Traful, herederos del legado del gran Marcelo Berbel.

Neuquén, país

Uno de los momentos más emotivos del video tiene lugar en el Centro Tradicionalista Huiliches (que significa gente del sur), más precisamente en el escenario Marcelo Berbel, sede de la Fiesta Nacional del Puestero. Mientras la cámara hacer un recorrido por las tablas y las gradas, se pueden escuchar los primeros versos del Himnos de la Provincia del Neuquén.

El video completo de Soledad en el Centro Tradicional Huiliches de Junín de los Andes