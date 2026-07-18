La previa de la gran final que disputará Alexis Mac Allister con la Selección Argentina frente a España no solo genera expectativa por lo que ocurrirá dentro de la cancha. En las últimas horas, el mediocampista también fue protagonista de un simpático momento junto a Ailén Cova, quien le hizo un pedido muy especial relacionado con uno de los artistas más esperados del evento.

Todo comenzó después de que se conociera que Justin Bieber formará parte del espectáculo del entretiempo que se realizará en el MetLife Stadium de Nueva York. La noticia revolucionó a los fanáticos del cantante canadiense y, entre ellos, apareció Ailén Cova, quien decidió recurrir a la persona con mayores posibilidades de acercarla a su ídolo.

A través de sus historias de Instagram, la pareja del futbolista compartió la conversación privada que mantuvo con Alexis Mac Allister. Allí dejó en evidencia que, pese al paso de los años, continúa siendo una fiel seguidora del intérprete de "Baby" y no quiso dejar pasar la oportunidad.

El pedido de Ailén Cova a Alexis

"Por Dios, Alexis. Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona. Mi niña Belieber te lo ruega", escribió Ailén Cova, despertando la ternura de miles de usuarios que rápidamente viralizaron el intercambio en las redes sociales.

La respuesta del campeón del mundo no tardó en llegar y estuvo cargada de humor y complicidad. "Vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?", contestó primero Alexis Mac Allister. Luego reforzó la ilusión de su novia con otra frase: "Lo intentaremos, bebé". La reacción fue inmediata y ella respondió con un cariñoso: "Gracias, mi amor".

Mientras tanto, el futbolista mantiene el foco puesto en el compromiso más importante del año con la Selección Argentina, aunque este divertido episodio mostró el costado más íntimo de la pareja, que recientemente dio la bienvenida a su hija Alaia y suele compartir momentos familiares con sus seguidores.

El pedido de Ailén Cova a Alexis

En paralelo, el nombre de Alexis Mac Allister también volvió a aparecer en los medios por las declaraciones de su expareja, Camila Mayan. Durante una entrevista en Patria y Familia, por Luzu, la influencer recordó algunos episodios de su relación y aseguró que ciertos comentarios del futbolista afectaron su autoestima.

Según relató Camila Mayan, el mediocampista solía decirle que era "aburrida". En ese contexto, reconoció que con el tiempo terminó creyendo esas palabras. "Puede ser. Sí, pero también es como que te empezás a meter en algo que vos mismo no querés, vos mismo no querés ver. Entonces, terminás como apañando eso", expresó, reavivando una historia que volvió a instalar el nombre de Alexis Mac Allister en el centro de la escena.