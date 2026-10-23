Soledad Pastorutti tuvo que cambiar la manera de grabar una canción de su nuevo disco por lo que está viviendo con su papá, Omar. La cantante explicó que la emoción le impedía completar la interpretación y, al hablar de ese trabajo, compartió una dolorosa revelación sobre la salud de su padre.

Durante una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, la artista explicó qué ocurre con Omar: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”. Esa dificultad para reconocerse y reconocer a su hija es parte del presente familiar que la cantante llevó a Mi Refugio.

Al recordar cómo pudo seguir trabajando, Soledad Pastorutti contó: “Fue un proceso largo de entender qué estaba pasando, incluso quedarme sin voz, pero volviendo a trabajar pensando en eso”. Para completar la canción, necesitó dividir la grabación en distintas partes, porque no conseguía sostener la interpretación sin quebrarse.

El homenaje de Soledad Pastorutti a su papá en Mi Refugio

La letra está construida alrededor del agradecimiento a Omar y del lugar que tuvo en la vida de su hija. A lo largo de la composición, la cantante recupera sus enseñanzas, los valores que le transmitió y el apoyo que encontró en él para tomar decisiones y construir su propio camino.

Entre esas enseñanzas aparece una de las frases de la canción: “Me enseñaste lo que es bueno / Lo cara que es la verdad”. A ese reconocimiento, La Sole le sumó una explicación sobre la confianza que recibió de su papá: “Me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”. Ese apoyo acompañó tanto sus decisiones personales como su camino en la música.

Otro fragmento de Mi Refugio pone en palabras la dificultad de expresar lo que siente: “Cómo expresar lo que siento / Ahora que estás y no estás”. Allí aparece lo que atraviesa el vínculo con Omar: sigue estando en su vida, aunque ya no pueda reconocerla. La letra reúne ese dolor con el agradecimiento por lo compartido.

Después de grabarla, Soledad Pastorutti dejó pasar un tiempo sin volver a escucharla. El reencuentro con esa interpretación llegó cuando tuvo que preparar la promoción del tema. Para la artista, la difusión del álbum implicó regresar a una canción que había necesitado registrar de a poco por la carga emocional de su historia.