El emotivo momento entre Messi y La Sole en el homenaje

Soledad Pastorutti estuvo presente en el evento de la Conmebol en donde se homenajeó a la Selección Argentina. Allí, la artista cantó su tema "Brindis", que es muy significativo para ella y también para La Scaloneta, especialmente para Lionel Messi.

El emotivo momento en donde La Sole le cantó al capitán de la Selección se viralizó, y más aún cuando la artista tomó el micrófono para decir unas palabras y hablar de cómo se sintió al tener esta oportunidad.

"Estoy emocionadísima. Para cantar hay que controlar la emoción", comenzó la artista, "Para mí es un honor, esto me lo voy a guardar para toda la vida. Esta es una canción que me regalaron hace 17 años, me la escribe en un momento personal difícil y no puedo creer como la música va llevando las cosas hacia este lugar", agregó emocionada

La cantante también aseguró que fue un tema que también pudo cantarle a Diego Maradona años atrás y que significa mucho para ella.

Tras el homenaje de la artista, Messi se expresó en el evento en donde fue homenajeado junto a sus compañeros. “Fue muy emocionante lo de la Sole. El tema es muy significativo para el vestuario. La canción la escuchamos mucho. Que la Sole la cante es fuerte, como dijo ella, se la dedicó al Diego, que ahora me la cante a mí fue un momento muy lindo”, dijo el rosarino cuando Alejandro Domínguez lo llamó al escenario.

Después, a través de su cuenta de Instagram, el astro compartió un posteo en donde destacó a Pastorutti. “Gracias a la Conmebol por este homenaje y Soledad Pastorutti por ese momento tan lindo, fue muy especial y emocionante”.