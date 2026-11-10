Soledad Pastorutti volvió a lucir el Poncho Bandera cuando cantó en Palermo, antes de la misa del Papa León XIV. Era la misma prenda que había usado en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Ramón Baigorria, uno de sus creadores, contó cómo la confeccionaron en su taller familiar de Belén, Catamarca, y qué usaron para conseguir los colores.

En Mañana Sylvestre, por Radio 10, Baigorria explicó: “Es un poncho confeccionado en lana de oveja y teñido con tintes naturales”. Sobre los colores, detalló: “El degradé de azul está teñido con índigo y el sol está bordado. Para poder lograr el amarillo del sol está teñido con la piel de la cebolla común”.

El artesano repasó las etapas: “Está todo hecho a mano a partir del hilado, el teñido, el trabajo en telar”. También precisó cuánto demora: “Nos lleva aproximadamente entre 15 y 20 días para terminar un poncho”. Cada pieza cuesta $600.000, según indicó en la entrevista.

El diseño que se vio durante la visita del Papa León XIV nació en 2010. “Ese poncho hace 16 años que lo confeccionamos”, recordó Baigorria. Sobre el origen, contó: “Nos invitan a los festejos del Bicentenario en Buenos Aires y nos inspiramos en la bandera y salió ese diseño. Le llamaron el poncho del Bicentenario”.

Baigorria recordó cómo circuló en redes: “En el año 2023 lo viralizó Lisandro Martínez, el Dibu, en España. Le regalan un poncho y justo para el 20 de junio lo subió a las redes”. Soledad Pastorutti lo recibió de regalo en julio, durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde celebró sus 30 años de carrera. “El agente de turismo de la provincia nos encargó varios ponchos que le regalaron a varios artistas nacionales”, explicó. También mencionó a otros destinatarios: “Al Chaqueño, creo que a Capusotto, a Cristian Herrera. Todos los números nacionales le regalaron un poncho confeccionado por nosotros”.

En Rua Chaky, el oficio se transmite en familia: “Es un emprendimiento familiar. Somos quinta generación de tejedores”. “Estamos con mi esposa Graciela Carrasco y mis hijos, que somos los que producimos esta artesanía”, contó Baigorria. “No es una gran fábrica, es un emprendimiento familiar muy artesanal”, aclaró. Sobre la ubicación del taller, precisó: “Estamos en Belén, sobre la Ruta 40, casi a 300 kilómetros al oeste de la provincia de Catamarca”.

El artesano también habló de las dificultades económicas del taller: “No vivimos en una isla, desgraciadamente, por la situación económica del país se nos complica”. Sobre la continuidad del trabajo, añadió: “Gracias a Dios, siempre hemos tenido trabajo y en todas las crisis salimos con trabajo”. Antes de la misa del Papa León XIV, Soledad Pastorutti volvió a mostrar en Palermo el trabajo del taller de Belén y logró emocionar a todos.