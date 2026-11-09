La historia del poncho que eligió Soledad Pastorutti para cantar antes de la misa del Papa León XIV

En julio, mientras celebraba sus 30 años de carrera, Soledad Pastorutti recibió un regalo que terminó acompañándola en dos actuaciones muy distintas. El poncho celeste y blanco que había usado en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina volvió a sus hombros este lunes 9 de noviembre, antes de la misa del Papa León XIV en Palermo.

El obsequio llegó durante la 55.ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La artista de Arequito se presentó allí como parte de los festejos por sus tres décadas de trayectoria y se llevó una pieza con nombre propio: el Poncho Bandera, confeccionado en la ciudad catamarqueña de Belén.

La historia del diseño había empezado en 2010, cuando Graciela Carrasco y Ramón Baigorria fueron convocados a participar de una colección especial por el Bicentenario. Los artesanos tomaron la bandera argentina como punto de partida: combinaron el celeste y el blanco e hicieron del sol el motivo principal. Con el tiempo, el modelo se destacó entre los textiles artesanales de la provincia.

Detrás de la pieza está Rua Chaky, el emprendimiento familiar de Carrasco y Baigorria. El nombre significa hecho a mano en quechua y alude a un oficio que en la familia lleva cinco generaciones. Sus antepasados ya se dedicaban a producir lana y confeccionar ponchos en Belén, la misma ciudad de la que salió el regalo para la cantante.

Antes de la actuación en la previa de la misa del Papa León XIV, el poncho ya había acompañado a Soledad Pastorutti al estadio Más Monumental. Allí lo lució durante el homenaje a Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina, cuando interpretó Brindis para el futbolista.

En el Monumento de los Españoles, la prenda volvió a verse durante el show que precedió a la primera misa del Papa León XIV en el país. El repertorio reunió canciones de raíz folclórica, como La Viajera, y otras ligadas a la fe: Alma misionera, que cantó con su hermana Natalia, y Aleluya.

Al cantar en Palermo, Soledad Pastorutti volvió a mostrar una pieza que tiene la bandera en el diseño y a Belén en su origen. El mismo poncho que la acompañó en dos escenarios porteños conserva, en el sol que lo distingue, la idea que sus creadores llevaron a aquella colección de 2010.