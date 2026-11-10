Papa León XIV y el rating de su misa del 9 de noviembre: cuánto midió la cadena nacional

La misa del Papa León XIV concentró la audiencia de la televisión abierta en la mañana del lunes 9 de noviembre. La cadena nacional que transmitió la ceremonia desde el Monumento de los Españoles, en Palermo, alcanzó un pico de entre 28,5 y 28,6 puntos de rating acumulado durante la homilía.

La marca quedó entre 6,3 y 6,4 puntos por encima de la que había dejado la primera jornada de la visita. El domingo, la cobertura de la llegada del Papa León XIV a la Argentina y del acto que compartió con Javier Milei en el Palacio Libertad había alcanzado un pico de 22,2 puntos. El registro del lunes se dio en la mañana de un feriado, un horario en el que ese nivel de audiencia es poco habitual.

Cómo fue el rating antes de la cadena nacional

Los canales de aire ajustaron sus grillas para seguir la segunda jornada de la visita con coberturas especiales en vivo. Antes de compartir la transmisión de la misa, cada señal siguió el recorrido con su propia programación, desde la escala en el sur bonaerense hasta la espera por la ceremonia en Palermo.

El paso del Papa León XIV por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, dejó uno de los primeros registros de la mañana. Allí, Abel Pintos cantó La llave junto al coro de la institución antes del discurso del pontífice. La cobertura de la visita sumó 5,3 puntos, con Telefe en 2,8 y eltrece en 1,6.

A las 9.30, durante la previa rumbo a Palermo, la suma de los canales de aire y las señales de noticias llegó a 12,9 puntos. En ese corte, A la Barbarossa, por Telefe, midió 2,9 puntos y eltrece registró 2,5. Otro corte, todavía antes del comienzo de la cadena, reunió 11,4 puntos solo en los canales de aire. Telefe y eltrece alcanzaron picos iguales de 4,4 puntos cada uno, mientras que El Nueve quedó tercero con 1,6 y América TV marcó 0,8.

Las cifras de la previa corresponden a distintos cortes: el de las 9.30 incluye las señales de noticias y el de 11,4 puntos se limita a los canales de aire. El mayor registro de las dos jornadas llegó cuando las emisoras ya compartían la señal de la misa en cadena nacional.