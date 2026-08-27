Soledad Silveyra contó que padece trocanteritis desde hace aproximadamente seis meses, una afección que provoca dolor en la zona externa de la cadera y puede dificultar acciones cotidianas como caminar, subir escaleras o dormir sobre el lado afectado.

La actriz habló de su estado de salud durante su visita a La noche de Mirtha, donde explicó que el dolor continúa condicionando sus movimientos. Su cuadro se suma a una lesión lumbar que sufrió después de una caída, aunque no puede establecerse una relación causal entre ambas afecciones sin una evaluación médica.

Silveyra explicó que sus médicas optaron por retirarle los medicamentos orales para cuidar su estómago y que actualmente utiliza un parche analgésico. También relató que le indicaron caminar y realizar actividad física, aunque aseguró que el dolor muchas veces se lo impide.

La trocanteritis afecta la zona externa de la cadera

La trocanteritis, también denominada bursitis trocantérica, es un término utilizado para describir el dolor y las alteraciones que afectan la región del trocánter mayor, una prominencia ósea ubicada en la parte externa de la cadera.

Sin embargo, actualmente los especialistas suelen utilizar un concepto más amplio: síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS, por sus siglas en inglés).

Esto es importante porque el problema no necesariamente se origina únicamente en una bursa inflamada. El cuadro puede involucrar principalmente a los tendones de los músculos glúteos, además de otros tejidos ubicados alrededor del trocánter mayor.

Las bursas son pequeñas bolsas que contienen líquido y ayudan a reducir la fricción entre diferentes estructuras. Por eso, hablar exclusivamente de "bursitis" puede resultar demasiado limitado para describir todos los casos de dolor lateral de cadera.

¿Cuáles son los síntomas de la trocanteritis?

El síntoma más característico es el dolor en la parte externa de la cadera, que en algunos casos puede extenderse hacia la zona lateral del muslo.

Las molestias pueden aumentar al:

Caminar durante períodos prolongados.

durante períodos prolongados. Subir o bajar escaleras.

Permanecer mucho tiempo de pie.

Levantarse de una silla.

Dar los primeros pasos después de permanecer sentado o acostado.

Acostarse sobre el lado afectado.

El dolor también puede interferir con el descanso nocturno. Dormir apoyado sobre la cadera afectada puede aumentar considerablemente las molestias.

En algunos pacientes, el dolor comienza siendo más intenso y posteriormente se transforma en una molestia persistente en la zona externa de la cadera y el muslo.

Por qué aparece el dolor lateral de cadera

La trocanteritis no tiene una única causa.

Entre los factores que pueden favorecer su aparición se encuentran la sobrecarga física, los movimientos repetitivos, los cambios bruscos en el nivel de actividad y la debilidad de determinados músculos de la cadera.

También puede aparecer después de un traumatismo, como una caída que impacte directamente sobre la zona.

En el caso de Soledad Silveyra, existe el antecedente de una caída que terminó provocándole una lesión lumbar. La actriz contó que se tropezó con una valija después de regresar de un viaje y cayó de espaldas. Según relató, continuó trabajando durante varios días pese al dolor hasta que la situación se volvió insoportable.

No obstante, ese antecedente no permite afirmar por sí mismo que la caída haya provocado la trocanteritis.

Cómo se diagnostica la trocanteritis

El diagnóstico comienza habitualmente con una evaluación clínica.

El profesional de la salud analiza dónde está localizado el dolor, qué movimientos lo desencadenan, si existe sensibilidad en la zona y de qué manera la molestia afecta la movilidad.

Cuando existen dudas o es necesario descartar otras causas de dolor de cadera, pueden utilizarse estudios por imágenes, entre ellos ecografías o resonancias magnéticas.

Esto resulta relevante porque el dolor lateral de cadera puede tener distintos orígenes y no siempre corresponde exclusivamente a una bursitis.

El tratamiento busca reducir el dolor y recuperar movilidad

El tratamiento depende de la causa, la intensidad de los síntomas y las estructuras comprometidas.

En muchos casos se intenta inicialmente reducir la sobrecarga de la zona, controlar el dolor y recuperar progresivamente la movilidad y la fuerza mediante ejercicios y fisioterapia.

También pueden utilizarse medicamentos para aliviar las molestias y, en determinadas situaciones, inyecciones de corticoides.

La cirugía es poco frecuente y queda reservada para casos específicos que no responden a otras estrategias terapéuticas.

Una de las principales dificultades es que la recuperación puede ser lenta. Cuando existe compromiso de los tendones, el cuadro puede requerir varios meses de tratamiento y rehabilitación.

El caso de Soledad Silveyra: seis meses de dolor

La actriz contó que lleva aproximadamente seis meses con trocanteritis y que la afección tuvo un fuerte impacto sobre su actividad cotidiana.

"Me dicen 'caminá aunque te duela', pero es que no puedo", explicó Silveyra al describir las dificultades que enfrenta para cumplir con las indicaciones de actividad física.

La actriz también señaló que el cuadro involucra los músculos que se insertan en la zona de la cadera y consideró que las tendinitis pueden ser difíciles de resolver.

Su problema de salud ya había sido contado públicamente en agosto, cuando explicó que la dolencia la obligó a alejarse de los escenarios durante varios meses. En aquella oportunidad también reconstruyó la caída que terminó con una lesión lumbar y relató que llegó a realizar funciones durante diez días mientras estaba lesionada.

La situación se produjo mientras protagonizaba ¿Quién es quién? junto con Luis Brandoni, obra que finalmente quedó condicionada por los problemas de salud de sus protagonistas, y que terminaron con el fallecimiento del actor.

No todo dolor de cadera es trocanteritis

Uno de los puntos importantes para comprender este problema es que el dolor en la cadera no constituye por sí mismo un diagnóstico.

La zona puede verse afectada por lesiones musculares, tendinopatías, bursitis, traumatismos y otros problemas musculoesqueléticos. Por eso, intentar determinar la causa únicamente a partir de los síntomas puede llevar a confusiones.

La evaluación profesional permite establecer qué estructura está comprometida y cuál es el tratamiento más adecuado.

Información de servicio

Ante un dolor persistente en la parte externa de la cadera, especialmente si dificulta caminar, dormir o realizar actividades habituales, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

La aparición del dolor después de una caída o traumatismo también requiere especial atención.

La información de esta nota es de carácter general y no reemplaza una evaluación médica ni las indicaciones de un profesional.