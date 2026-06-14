La previa mundialista llegó a Implacables con pantallas renovadas, clima de Selección y una confesión que nadie esperaba en vivo. Susana Roccasalvo se sumó al fervor por la Copa del Mundo, pero no lo hizo con una camiseta, una bandera o una canción: eligió mostrar una cábala mucho más íntima.

La conductora abrió el programa con entusiasmo por el inicio del Mundial 2026 y dejó en claro que el ciclo también se iba a vestir de celeste y blanco. Sin embargo, mientras hablaba del espíritu futbolero, empezó a anticipar que tenía algo en sus manos que guardaba una historia especial para los hinchas argentinos.

Fue entonces cuando Susana Roccasalvo reveló el origen de su ritual mundialista. “¡Estoy contenta con este espíritu mundialista! ¡Acá cambiamos las pantallas, todo! Y lo que tengo en las manos ¡En el último mundial trajo suerte! Y cuando algo trae suerte…hay que conservarlo. En realidad tiene como quince años ¡Ya pasó tres mundiales!”, contó, mientras preparaba el momento más desopilante del arranque.

La sorpresa terminó de explotar cuando mostró que se trataba de una tanga que conserva desde hace años. Lejos de tomarlo con vergüenza, la periodista lo presentó como un amuleto personal que la acompaña cada vez que juega la Selección Argentina y que, según ella, funcionó durante el inolvidable Mundial de Qatar 2022.

Con total naturalidad, la conductora completó la explicación y reveló cómo piensa usar esa cábala durante todo el torneo. “¡Entonces volvemos con esta tanguita que salimos campeones! Esta es mi cábala, está todo el mundial conmigo pero no me la pongo ¡Después del mundial festejo! Funcionó en Qatar, así que tratemos también lo haga en esta ocasión”, lanzó, entre risas y sorpresa en el estudio.

El comentario de Susana Roccasalvo mezcló humor, pasión futbolera y ese costado supersticioso que aparece cada vez que Argentina empieza a jugar una competencia importante. Para muchos hinchas, repetir objetos, lugares o rutinas forma parte del ritual, y ella decidió llevar esa tradición a un terreno mucho más picante.

Así, mientras la Selección Argentina se prepara para debutar frente a Argelia, la conductora ya tiene listo su propio plan para acompañar al equipo. La prenda quedará cerca durante toda la Copa del Mundo, con la esperanza de que la suerte de Qatar vuelva a repetirse y que la cábala más hot de la televisión argentina mantenga intacto su poder.