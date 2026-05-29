Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tenían todo preparado para una llegada histórica a Chubut, pero el plan original sufrió un cambio fuerte a pocos días del show y desató el lamento del público. La banda del Indio Solari confirmó que ya no realizará dos presentaciones en Comodoro Rivadavia y que la agenda quedará concentrada en una sola fecha.

La decisión afecta directamente al recital previsto para el domingo 7 de junio, que había sido programado debido a la alta demanda. En un principio, el desembarco en el Predio Ferial municipal estaba programado para el sábado 6 de junio, pero la respuesta del público había llevado a agregar una segunda noche.

El comunicado oficial explicó el motivo de la modificación y apuntó a cuestiones operativas de la gira. Según informaron desde la organización, “por cuestiones de logística, el show del domingo 7 de junio fue unificado con el show del sábado 6 de junio”. El cambio, de este modo, no responde a una cancelación total de la visita, sino a una reestructuración del evento.

Detrás de la medida aparece un punto clave para una producción de esa magnitud: el traslado del equipamiento técnico. La banda viene desarrollando una gira nacional con una estructura importante, y ese movimiento habría obligado a concentrar la presentación en Comodoro Rivadavia en una única jornada.

Para quienes ya habían comprado tickets para el domingo, la organización aclaró que no será necesario hacer ningún trámite adicional. En el mismo mensaje indicaron que “todas las entradas del domingo serán válidas automáticamente para el sábado, sin necesidad de realizar ningún trámite”, por lo que podrán ingresar con esos mismos accesos al show del 6 de junio.

Sin embargo, se abrió una alternativa para quienes no puedan asistir en la nueva fecha. Las personas que hayan adquirido entradas en puntos de venta y quieran devolverlas deberán solicitar el reintegro en el mismo lugar donde las compraron, con plazo límite hasta el martes 2 de junio a las 15. Además, dejaron disponible el correo acreditacionesfundamentalistas@gmail.com para consultas o inconvenientes vinculados al cambio.

Así, la visita de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a la Patagonia mantiene la enorme expectativa, aunque con un formato distinto al previsto. En Chubut, la atención se concentrará en el sábado 6 de junio, una fecha que ahora concentrará toda la energía de los seguidores que esperan vivir un fin de semana único.