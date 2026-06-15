La cocina de Gran Hermano volvió a convertirse en escenario de un momento de preocupación. Andrea del Boca sufrió una nueva caída dentro de la casa y el episodio generó impacto inmediato entre sus compañeros, que reaccionaron rápido al verla terminar en el piso.

El susto fue mayor porque Andrea del Boca ya había atravesado un accidente fuerte semanas atrás, cuando debió salir temporalmente del reality tras perder piezas dentales. Por ese antecedente, cualquier tropiezo dentro del juego vuelve a encender señales de alarma sobre su estado físico y su continuidad en competencia.

Esta vez, la actriz caminaba por la zona de la cocina cuando tropezó y cayó frente a varios participantes. Juani Car y Sebastián “Cola” Almeida fueron de los primeros en acercarse para asistirla, mientras el resto intentaba entender si se había golpeado con gravedad o si solo se trataba de un mal movimiento.

Sin ánimos de quedarse en el piso o mostrarse vencida por la situación, Andrea del Boca se levantó rápido y buscó quitarle dramatismo al momento. Tanto es así que incluso sorprendió con una frase cantada que sonó a desafío dentro de la casa: “¡No me vas a sacar, no me vas a sacar!“.

La expresión no pasó inadvertida porque fue leída como un mensaje cargado de ironía en medio de su conflicto con Solange Abraham. Aunque el golpe había generado temor, la participante intentó mostrarse fuerte, activa y dispuesta a seguir dentro del juego sin que el accidente modificara sus planes inmediatos.

Además, la actriz dejó en claro que quiere formar parte del próximo desafío grupal, una instancia que fue clave para mejorar el presupuesto semanal de la casa. Ese dato reforzó la idea de que, pese al susto, no piensa correrse de las actividades ni darle ventaja a sus compañeros en la competencia.

El video de la caída no tardó en circular en redes sociales y provocó una mezcla de preocupación, comentarios y reacciones entre los seguidores del programa. Desde la producción aclararon que Andrea del Boca no tuvo complicaciones médicas y que continuará en Gran Hermano Generación Dorada, aunque el nuevo accidente volvió a dejar instalada la inquietud por su salud dentro del reality.