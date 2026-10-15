Tamara Paganini intervino en la polémica por las acusaciones contra Darío Giordano y dirigió sus dudas hacia lo que contó Valentín Yankelevich. La exparticipante de Gran Hermano planteó que los chicos también pueden mentir. En ese contexto, sus palabras fueron leídas como un respaldo al padre y una insinuación sobre la veracidad del testimonio del joven.

Su primera respuesta fue: “¿La verdad? Descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad”. Después desarrolló esa postura: “Pero, ¿qué? ¿Los niños van a mentir? Sí, claro. Los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé. Porque es re fácil: ‘¿Viste lo que hizo este?’, y pa, pa, pa. Y después de 6 años, resulta que se habían equivocado. Ya está, le cag… la vida”. La referencia a una eventual equivocación después de seis años formó parte del ejemplo que propuso, no de una resolución sobre este caso.

El cierre de su intervención mantuvo esa idea: “Chicos, descrean de todos. Por las dudas”. Los dichos de Tamara Paganini provocaron rechazo porque, al referirse a la posibilidad de que los menores mientan, introdujo una sospecha sobre el relato de hechos que Valentín sitúa en su infancia. Aunque hoy es adulto, lo que contó corresponde a aquella etapa de su vida.

En su entrevista con Tatiana Schapiro, Valentín Yankelevich describió cómo vivía los días en la casa familiar: “Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa”. Según relató, los episodios de violencia física y psicológica comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años, después de la muerte de su madre, Romina Yan.

La historia también involucró a su hermano Franco y tuvo una intervención judicial. Gustavo Yankelevich, abuelo materno de ambos, los acompañó a denunciar, de acuerdo con el relato del joven, y terminó quedando a cargo de su cuidado. En medio de la repercusión también se conocieron fragmentos de pericias psicológicas realizadas a Darío Giordano dentro de ese proceso.

Giordano, por su parte, rechazó públicamente haber ejercido violencia y sostuvo que no hubo episodios de esas características antes ni después de la muerte de Romina. Lo hizo mediante un comunicado difundido en LAM, en el que también pidió tratar las diferencias familiares en privado. Esa negativa fue la que luego cuestionó Valentín ante su abuelo por no incluir una disculpa.

La intervención de Tamara Paganini agregó una discusión distinta: puso bajo sospecha a quien había relatado el maltrato. Su comentario sobre los chicos no fue una acusación directa de mentira contra Valentín Yankelevich, pero dejó planteada esa posibilidad al hablar de su testimonio contra Darío Giordano. Esa insinuación, en una historia que había llegado a la Justicia, concentró el rechazo.