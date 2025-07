Tamara Paganini destrozó a Gastón Trezeguet por cómo cambió desde que volvió a Telefe: “Me gustaría que…”

A casi 25 años de la primera edición de Gran Hermano en Argentina, Tamara Paganini recordó cómo fueron sus días dentro de la casa más famosa. En este contexto, habló de la actualidad de uno de sus rivales dentro de la casa: Gastón Trezeguet. Fue así como eligió criticarlo por los cambios que tuvo en su personalidad y se armó la polémica.

En diálogo con News Digitales, Tamara Paganini recordó el revuelo por el que atravesó su vida en ese momento: “A nosotros no nos tenían que bajar a tierra, eso lo tendrían que haber hecho los que estaban afuera. Éramos personas”. Asimismo, recordó cómo la afectaron los rumores: “Hubo mucha malicia con lo de Rodrigo. Decían que lo conocía, que tenía algo con él… y eso dolía”.

Pero ahondando en cómo fue su salida y la relación con sus compañeros, la ex GH confesó si sigue teniendo contacto con Gastón Trezeguet, uno de los pocos que se mantiene activo en los medios: "Hace muchos años que no hablamos”. Con este pie, aprovechó para lanzar una dura crítica.

Es que el jugador sigue ligado a Gran Hermano, ya que hace de panelista en cada edición, sin embargo, para Tamara Paganini perdió la chispa que siempre lo caracterizó: “Gastón nunca dice nada productivo, me gustaría que se la juegue mucho más... Me aburrió que no diga nada polémico. No es el mismo, hoy me aburriría si entraríamos juntos a GH".

Asimismo, también habló sobre Marcelo Corazza, quien fue denunciado por corrupción de menores“Marcelo me escribió agradeciéndome por bancarlo, y le respondí ‘No, yo ya no te banco más’. Todo eso me hacía mal, y preferí alejarme. No sabía qué parte bancar, no sabía si era verdad, mentira… y como todo eso me hacía mal, me abrí”.

Ante su dura crítica, quien no se la dejó pasar fue Gastón Trezeguet, a quien rápidamente le advirtieron sobre lo que Tamara Paganini le dijo. Fue así como utilizó sus redes sociales para responderle: "Y es un orgullo para mí no morder la mano del que te da de comer, debería serlo para todos".