La agrupación Sobredosis de Soda, considerada el tributo más fiel y convocante al universo de Soda Stereo en toda la región, dio inicio a una nueva temporada de conciertos internacionales bajo el nombre de "Stereo Tour 2026". Con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida, el proyecto liderado por Mariano Albergoli pisa fuerte una vez más en Neuquén. La gira contempla paradas estratégicas en escenarios de Argentina, el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

En este marco, la cita obligada para el público del Alto Valle ya tiene coordenadas confirmadas: el show se presentará el jueves 3 de septiembre a las 21:00 horas en la Sala Rainbow de Casino Magic Neuquén. Las entradas para esta noche única prometen agotarse rápidamente en la región, posicionando este concierto como uno de los hitos culturales más esperados del año en la agenda patagónica.

El trío lleva el sonido de Soda Stereo al máximo nivel con una ejecución instrumental milimétrica.

Cada presentación está pensada como un ritual sagrado para los fanáticos del trío de culto. La propuesta combina una ejecución instrumental milimétrica con arreglos de audio de primer nivel que replican la atmósfera original de las canciones. Lejos de quedar anclados en la nostalgia pasatista, los músicos suman una puesta en escena de vanguardia. Luces, pantallas y potencia sonora dialogan de manera fluida con la impronta visual que caracterizó a la trayectoria de los autores de "De música ligera".

El fenómeno detrás de este éxito sostenido radica en la química que la banda logra construir sobre las tablas. La energía de Mariano Albergoli evoca el magnetismo escénico de Gustavo Cerati, generando un puente emocional inmediato con auditorios colmados de distintas generaciones. Quienes asistieron a las primeras fechas de este recorrido coinciden en que la experiencia artística va más allá de una simple imitación. Se trata de una celebración colectiva que mantiene encendida la llama del rock en castellano.

El público del Alto Valle se prepara para una noche de nostalgia, emoción y rock en la Sala Rainbow.

Con este despliegue global, el grupo ratifica su lugar de privilegio dentro de la escena tributo internacional. La agenda de los próximos meses promete conquistar plazas muy exigentes. "Stereo Tour 2026" se perfila así como el hito más ambicioso en la historia de la formación. Un reencuentro ineludible en Casino Magic Neuquén con los acordes que cambiaron para siempre el rumbo del rock continental.