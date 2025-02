Martín Redrado le mintió y ahora Luciana Salazar "se está quedando sin ahorros"

Desde hace algunos días, Luciana Salazar comenzó a hacer uso de sus redes sociales, y hasta dio una entrevista, para apuntar contra Martín Redrado, su expareja, insistiendo en que le mintió y no está cumpliendo con un acuerdo que ellos tenían, el cual ya es prácticamente más que conocido dentro de la farándula; y en ese contexto, Yanina Latorre criticó duramente a la exvedette; por lo que ella terminó confesando que se "está quedando sin ahorros".

Es que si bien la blonda confirmó su existencia y se contaron algunos detalles, como por ejemplo, una exigencia hacia el economista de "mantener" el nivel de vida de Matilda (la hija que Luli tuvo en compañía de Redrado, pero que aseguran él no es su padre) hasta cumplir sus 18 años, o la de que la modelo se mantuviera soltera durante todo ese tiempo, desde el entorno del profesional jamás aceptaron su existencia.

“Esta mensualidad comenzará desde tres meses previos al nacimiento hasta los 18 años de vida. Este evento se suspenderá cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja. En este caso, se procederá solamente al pago del arancel de colegio de primer nivel”, contaron hace años atrás en un ciclo chimentero.

Luli Salazar sin pelos en la lengua en #PuroShow. La modelo habló sobre la situación judicial que mantiene con Martín Redrado: “Venía a ver a mi hija a escondidas”.@puroshowok pic.twitter.com/xlmnQQR5Mh — eltrece (@eltreceoficial) February 24, 2025

Con todo esto, Yanina Latorre arremetió contra Salazar, manifestando que "Redrado no tiene que cargar con su maternidad". "Ella está luchando con un tipo que no tiene ninguna responsabilidad sobre su maternidad. En su momento la quiso, le dijo que la iba a acompañar, lo hizo a su manera y después chau... No tenés talento, no tenés trabajo, no tenés vida. No tenés ninguna ocupación más que sacarte fotos al espejo, toda inyectada y cuando das una nota, lo único que hacés es hablar de Redrado. Cortala", fueron las palabras de la polémica panelista en un ciclo radial.

Buscando defenderse, Luciana habló a los medios a través de la periodista Angie Balbiani, integrante "Puro Show", y reveló que se está quedando "sin ahorros", los cuales se abultaron con el dinero que consiguió del acuerdo con Redrado.

“Yo voy a contar lo que Luli me dijo. Cuando ella se separa de Redrado, tienen una suerte de acuerdo, como si fuera un divorcio, pero no lo era. Lo que me dice Luli es ‘me está quedando la última plata de ese acuerdo’, ella se está quedando sin los ahorros. Y dice que, en realidad, ella creía en la palabra de Redrado, en el acuerdo entre ellos, de que iba a mantener a su hija hasta los 18 años. Convengamos que la manda a un colegio de altísima alcurnia, que es caro, ella tiene un nivel de vida que es caro”, explicó la panelista.

“Y la manda a ese colegio, que es un colegio internacional, y que va con las nenas de Wanda, justamente porque la nena tiene nacionalidad estadounidense”, aportó Carolina Molinari.

Aparentemente, Luli confió en la palabra del economista de mantener su nivel de vida durante algunos años más, por lo cual no reparó en ningún tipo de gasto desde su separación, y ahora necesita con urgencia que el acuerdo se cumpla.