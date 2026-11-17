La música de Arctic Monkeys volverá a sonar en Neuquén de la mano de The Turners, uno de los tributos sudamericanos más reconocidos de la banda británica. El espectáculo será el próximo jueves 19 de noviembre, a las 21 horas, en Mood Live, ubicado en Ministro González 40.

El proyecto nació con el objetivo de recrear la experiencia de un show de Arctic Monkeys, a través de una propuesta que combina fidelidad sonora, estética y una cuidada puesta en escena. El repertorio invita a recorrer las diferentes etapas musicales del grupo, desde sus primeros éxitos hasta sus producciones más recientes.

El tributo sudamericano recrea la música, la estética y la puesta en escena de la banda británica.

La trayectoria de The Turners también trascendió las fronteras argentinas. En 2022, el tributo llegó a Inglaterra y se presentó en el histórico Cavern Club de Liverpool, un escenario emblemático para la historia de la música, además de realizar una presentación en Londres.

Uno de los aspectos que más llama la atención del proyecto es la interpretación de su cantante, cuya similitud vocal y escénica con Alex Turner despertó repercusión. Su participación en La Voz Argentina también permitió que el público conociera más sobre su vínculo con la banda británica, incluido su encuentro con el propio Turner en 2019.

Mood Live será el escenario de una noche dedicada a los fanáticos de Arctic Monkeys, el jueves 19 de noviembre.

Con una propuesta que busca recuperar la energía y la identidad de Arctic Monkeys sobre el escenario, The Turners promete una noche para los fanáticos del rock británico y para quienes quieran disfrutar en vivo de sus canciones más emblemáticas.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Protickets.com.ar y en la boletería de Mood Live. Las puertas abrirán a las 20 horas y también habrá venta de tickets en puerta desde las 21.