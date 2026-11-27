Cuando Tini Stoessel habló del vestido blanco que usará en su boda, incluyó en la misma respuesta el traje de Rodrigo de Paul. A pocas semanas del casamiento, la cantante contó que, para ella, las dos prendas tienen que decir algo sobre la historia que comparten. Ese deseo también aparece en los planes que hicieron para recibir a sus invitados.

La pareja habló de los preparativos durante una producción para la edición de diciembre de Vogue México. En la entrevista, cuyas declaraciones retomó Arriba Argentinos (El Trece), la artista dio una medida bastante concreta de su participación en la organización. “Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, contó Tini Stoessel.

Lo que puso por escrito abarca mucho más que su aspecto para la ceremonia. Al hablar del festejo junto a Rodrigo de Paul, la cantante explicó que los dos quieren crear un mundo propio para ese día. La idea es que sus familiares y amigos, además de acompañarlos en el momento de casarse, puedan sentirse por un rato parte de aquello que la pareja construyó en la intimidad.

Esa intención ayuda a entender por qué, entre las decisiones que quedan habitualmente asociadas a cada uno de los novios, ella prefirió hablar de la ropa de ambos. “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”, explicó la artista al referirse a lo que usarán para la boda.

Del vestido adelantó el color y se reservó tanto el corte como la tela. Tampoco anticipó de qué manera se verá en el traje del futbolista esa referencia a la historia de los dos. Lo que sí precisó Tini Stoessel fue el criterio con el que piensa cada elección: incluso en un detalle tan personal como lo que va a ponerse para casarse, quiere que esté presente algo de su vida con él.

Entre las cerca de 180 páginas que escribió sobre la boda y lo que eligió contar en público hay un detalle que todavía guarda para ese día. Quienes acompañen a la cantante y a Rodrigo de Paul ya saben por qué ella pensó los dos atuendos en conjunto. Qué parte de su recorrido como pareja encontrarán en el vestido y en el traje sigue siendo el secreto del festejo.