Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, atraviesa uno de los momentos más angustiantes de su vida tras denunciar que fue víctima de un robo y de una presunta privación ilegítima de la libertad durante sus vacaciones en Punta Cana. El influencer relató una experiencia que calificó como traumática y que generó una enorme preocupación en su entorno y entre sus seguidores.

La grave acusación fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live, donde aseguró haber hablado directamente con Tomás Holder luego del episodio. Según explicó el conductor, la situación ocurrió dentro de un hotel cinco estrellas del reconocido destino turístico y escaló a niveles impensados para un viaje de descanso.

De acuerdo al testimonio que compartió Etchegoyen, Tomás Holder denunció que le robaron una suma importante de dinero dentro de la habitación del hotel. Sin embargo, lo más grave no habría sido el robo, sino la imposibilidad de abandonar el establecimiento. “Lo peor no fue la plata, sino que no los dejaban salir del hotel”, explicó el periodista al aire.

Siempre según el relato, tanto Tomás Holder como su pareja fueron presionados para pagar una cena valuada en 220 dólares a la que no asistieron. El motivo habría sido un malestar de su novia, pero aun así el hotel les exigió el pago bajo amenaza de no permitirles salir ni llegar a tomar su vuelo de regreso.

El ex Gran Hermano apuntó directamente contra el hotel Royal Tonchic Punta Cana, donde asegura que ocurrieron tanto los robos como la presunta retención. La situación, según trascendió, derivó en un profundo estado de angustia, miedo e impotencia ante la falta de respuestas y el trato recibido.

“Nos robaron en la habitación y además me robaron en la cara”, habría dicho Tomás Holder, siempre según Juan Etchegoyen, quien no dudó en calificar el episodio como “gravísimo”. Para el periodista, lo denunciado encuadra en una reducción ilegítima de la libertad y podría tratarse de un secuestro.

En medio del escándalo, Tomás Holder habría manifestado su intención de advertir a otros turistas y especialmente a familias argentinas. Su objetivo, según contó, es evitar que otras personas atraviesen una experiencia similar en un viaje que implica un enorme esfuerzo económico.

Finalmente, Juan Etchegoyen cerró su intervención con un mensaje de alerta al revelar que perdió contacto con Tomás Holder durante algunas horas. “Espero que haya podido salir de Punta Cana”, expresó el periodista, dejando abierta la preocupación por un episodio que todavía genera más preguntas que respuestas.