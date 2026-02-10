El mundo del espectáculo celebró una noticia que llenó de emoción a todos. Este lunes 9 de febrero, Ricardo Darín se convirtió en abuelo por primera vez, tras el nacimiento del hijo de el Chino Darín y Úrsula Corberó, una de las parejas más queridas y reservadas del ambiente artístico internacional.

La noticia se conoció a través del programa Y ahora Sonsoles, donde la periodista Lorena Vázquez confirmó que la actriz española dio a luz en Barcelona. Fieles a su estilo, los flamantes padres decidieron vivir este momento con extrema privacidad y, hasta ahora, no compartieron imágenes ni detalles públicos sobre el nacimiento.

Quien sí rompió el silencio fue Ricardo Darín, que no ocultó su emoción. El reconocido actor argentino se comunicó con el periodista Luis Bremes, quien leyó su mensaje al aire en Desayuno Americano. “Todos están muy bien, por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona, creo que a las once y algo”, reveló.

Con la calidez que lo caracteriza, Ricardo Darín agregó más detalles cargados de ternura: “El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien, por supuesto. Todos muy felices”. Sus palabras reflejaron la alegría familiar y el clima íntimo que rodea la llegada del nuevo integrante.

A pesar de la emoción compartida, hay un dato que sigue siendo un misterio: el nombre del bebé. Ni el Chino Darín ni Úrsula Corberó dieron pistas al respecto, manteniendo el perfil bajo que sostuvieron durante los nueve meses de embarazo.

Días antes del nacimiento, el Chino Darín había publicado un video que enterneció a sus seguidores, donde se veía a Úrsula Corberó caminando con estilo por las calles de Barcelona, del brazo de su suegro, Ricardo Darín, en una postal familiar que hoy cobra un nuevo significado.

Durante el embarazo, la pareja eligió mostrarse solo lo indispensable y evitó confirmar incluso el sexo del bebé. Sin embargo, fue Clara Darín, hermana del actor, quien despertó rumores al compartir un body de color celeste en redes sociales.

Ese gesto fue interpretado como una señal clara de que se trata de un varón, aunque la familia todavía no lo confirmó oficialmente. Mientras tanto, la felicidad atraviesa a los Darín, que celebran en silencio uno de los momentos más dulces de sus vidas.